STRAŠNA NESREĆA U MISSISSIPPIJU: Manji avion pao na kuću; Poginule 4 osobe, a još nije poznato jesu li to bili putnici ili stanari

Mještane Hattiesburga, grada od 45.000 stanovnika u američkoj saveznoj državi Mississippi uznemirila je strašna nesreća koja se dogodila u utorak oko 23:20. Naime, tada je na jednu kuću pao manji avion, a glasnogovornik lokalne policije potvrdio je CNN-u da su poginule četiri osobe.

The scene of a deadly plane crash in a Hattiesburg neighborhood. What we know >>https://t.co/PWRRlprHQd pic.twitter.com/bvrl7hlQml

— wdam (@wdam) May 5, 2021