AVION S GOTOVO 200 PUTNIKA PRILIKOM SLIJETANJA SKLIZNUO S PISTE I PREPOLOVIO SE: Ima mrtvih i ranjenih; krivo je nevrijeme?

Zrakoplov Air India Expressa sa 191 putnikom iz Dubaija skliznuo je s piste aerodroma Kozhikode u Indiji prilikom slijetanja.

Na društvenim mrežama su se pojavile prve snimke s mjesta nesreće.

Kako piše RT, nakon što je izletio s piste, avion je završio u polju i prepolovio se.

Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a 35 je ozlijeđenih.

#BIGBREAKING

A Dubai-Kozhikode Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode, Kerala at around 7.45 pm today: Kondotty Police.#Kondotty #Airplane #Crash pic.twitter.com/iy6aeTsup1

— Kunal Shukal 😊🚩🙏🏻 (@ikunalshukal) August 7, 2020