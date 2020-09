STRAŠAN TAJFUN POGODIO JAPAN: Preko 1,6 milijuna ljudi mora napustiti svoje domove

U Kyushuu bi trebalo pasti do 600 milimetara kiše, a na jugozapadnom Shikoku i regiji Tokai do 400 milimetara do ponedjeljka u podne

Tajfun Haishen donio je velike količine kiše i snažne vjetrove na jug Japana u nedjelju, dok se snažna oluja približava otoku Kyushu.

Oko 1.67 milijuna stanovnika otoka Kyushu, uključujući 730.000 iz grada Kumamoto, moraju napustiti svoje domove, objavila je televizija NHK. Meteorolozi su upozorili na poplave, snažne vjetrove, velike količine kiše i olujne valove.

Zbog oluje je otkazano 557 letova u nedjelju, a otkazuje se i 555 letova u ponedjeljak, objavila je NHK. Privremeno je obustavljena većina željezničkog prometa.

Gotovo 40.000 kućanstava ostalo je bez struje na otocima Kyushu i Okinawi. Haishen, drugi tajfun koji je ovaj tjedan pogodio južni Japan, mogla bi biti rekordno snažna oluja, objavio je japanski Meteorološki zavod.

U Kyushuu bi trebalo pasti do 600 milimetara kiše, a na jugozapadnom Shikoku i regiji Tokai do 400 milimetara do ponedjeljka u podne, objavio je Meteorološki zavod.