Iako je aktualni američki predsjednik Donald Trump proteklih dana svojim suradnicima govorio kako nema namjeru priznati izborni poraz, a i oni plasiraju slične teze u svojim obraćanjima medijima, u republikanskom se stožeru pojavila bojazan da bi netko Trumpu prije ili kasnije morao izaći pred oči i reći mu da je izgubio. Iako još nije odlučeno tko će preuzeti tu nezahvalnu ulogu, CNN javlja kako bi to najvjerojatnije trebala biti njegova kćer i viša savjetnica Ivanka ili njen suprug i također savjetnik Jared Kushner.

Međutim, Ivanka na to ni ne pomišlja, barem sudeći po ovoj objavi na Twitteru: “Svaki legalan glas treba pribrojati. Svaki ilegalan glas ne treba. Ovo ne bi trebalo smatrati kontroverznim”, napisala je.

Every legally cast vote should be counted. Every illegally cast vote should not. This should not be controversial.

This is not a partisan statement — free and fair elections are the foundation of our democracy. 🇺🇸

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 6, 2020