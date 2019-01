STOTINE HRVATA ZAROBLJENE U ALPAMA, A NAJGORE TEK SLIJEDI: ‘Lavine prijete cijelo vrijeme, čujemo detonacije, nema izlaza ni spuštanja’

Do četvrtka se, kako javlja meteorološki servis Severe Weather Europe, očekuju nove snježne oborine u Alpama i najmanje 100 centimetara novog snijega, a s njime i opasnost od novih lavina

U Alpama u Austriji, Njemačkoj i Italiji proteklih su dana pale velike količine snijega i izazvale niz nevolja, od lavina do urušavanja stabala, pri čemu je dosad poginulo najmanje desetoro ljudi. U austrijskoj saveznoj držai Tirol te u većini bavarskih Alpi proglašen je drugi najviši stupanj opasnosti od lavina.

Pronađeno još mrtvih

Posljednje informacije navode kako je u lavinama u austrijskim Alpama poginulo ukupno deset osoba.

Pronađeno je dvoje mrtvih u lavinama u mjestu Abtenau, radi se o 23-godišnjoj djevojci i njezinom pet godina starijem partneru koje je lavina odbacila u ponor, a tamo ih je zatrpao snijeg. Potraga za njima morala je biti obustavljena na neko vrijeme.

Trenutno se traga za još dvoje turista, no potraga je također morala biti prekinuta kako ne bi stradali i spasioci.

Većina planinskih cesta je zatvorena i promet je paraliziran, a u skijalištima je “zarobljeno” mnoštvo skijaša, među kojima i mnogi Hrvati jer je upravo ovaj tjedan tradicionalno poznat po odlasku ovdašnjih ljudi na skijališta. Povrh svega, do četvrtka se, kako javlja meteorološki servis Severe Weather Europe, očekuju nove snježne oborine u Alpama i najmanje 100 centimetara novog snijega.

“Obertauern je u potpunosti blokiran i izoliran”

Skijaši iz Hrvatske, koliko se doznaje, na sigurnom su, u skijalištima, no odsječeni od svijeta.

Iz Oberatuerna se javila novinarka Nove TV Ivana Brkić kojoj je obilan snijeg poremetio obiteljski odmor.

“Obertauern je danas ovdje u potpunosti blokiran, odnosno izoliran. Niti jedna cesta, apsolutno niti jedna koja vodi prema ovdje nije prohodna. Austrijanci se naime jako boje lavina koje prijete, ali ovdje cijelo vrijeme, dan, noć, pada gust snijeg tako da su vozilima zabranili ulazak danas u Obertauern.”

U Obertauernu je na skijanju i novinarka Telegrama Ana Raić Knežević koja je u javljanju za RTL kazala kako se dalje od Flachaua ne može doći, a skijanje je na većini staza u Obertauernu je zabranjeno.

“‘Jako mali broj skijaških staza radi. Tijekom dana u Obertaernu odjekivale su detonacije protiv lavina, no glavno je pitanje kako će svi ovi ljudi moći sići s brda koje je potpuno zameteno, ceste su zatvorene, a padaline se očekuju barem desetak dana”, kazala je Raić Knežević.

Ceste u skijalištima zatvorene, čekaju se nove oborine

U Bad Klienkirchenu na jugu Austrije na skijanju je i novinar RTL-a Petar Panjkota koji je sinoć javio da je ondje situacija zasad dobra.

“‘Mnogi Hrvati koji su došli ovdje u južni dio Alpa, dobili su jutros uznemirene poruke prijatelja i rodbine, pitali su se što se događa, no ovdje u južnom dijelu Austrije, nema gotovo pa nikakvih problema, kao što možete vidjeti, snijega, osim na stazama, nema, vjetar je možda malo jači”, kazao je Panjkota.

Iz blizine Obertauerna za Index.hr javio se jedan Hrvat koji je ondje s obitelji na skijanju.

“Tijekom dana čule su se detonacije kojima (pretpostavljam) usmjeravaju lavine i kontroliranju njihovo rušenje. Atmosfera je još uvijek pozitivna, ljudi se zabavljaju te trenutno ne vidimo previše opasnih nakupina snijega oko dna staze, međutim prema vrhu staze su nanosi snijega veliki, puše veliki vjetar i neprestano pada snijeg. Sreli smo par hrvatskih obitelji na stazi, ali uz već zatvorene ceste još najavljuju 70-100 centimetara novih padalina, što bi značilo totalno zatvaranje pristupnih cesta, a vjerojatno i najveću opasnost od lavina”, kazao je jučer za Index.

Najviše snijega past će u srijedu i četvrtak

RTL-ov meteorolog Nikola Vikić-Topić također je najavio novog snijega u Alpama “i to dosta” rekavši kako u taj dio Europe stiže nova fronta nakon koje se očekujemo i spuštanje ciklone sa sjevera Europe.

“Tako će na popularnim i već zatrpanim austrijskim skijalištima pasti još snijega. U Zaalbahu će se snježni pokrivač podebljati s 90 centimetara na 205, dakle više od dva metra. U Obertauernu trenutno ima oko 190 centimetara, no do kraja će tjedna to porasti na više od 2,5 metra, a u Hintertuksu s 50 centimetara na 115”, kazao je RTL-ov meteorolog dodavši kako je to prognoza za dolinu gdje su skijaška naselja, dok će na vrhovima skijališta biti još više snijega.

On također upozorava da će najviše snijega pasti u srijedu i četvrtak te da će i dalje postojati opasnost od lavina.