ŠTO TRUMPOVA VLADA SADA POKUŠAVA? Mijenjaju politiku prema djeci migrantima, ali postoje znakovi za uzbunu

Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa u četvrtak je objavila kako se planira povući iz sporazuma sa saveznim sudom kojim se strogo ograničavaju uvjeti pod kojima je vlastima omogućeno da zadržavaju djecu migranata, predloživši umjesto toga nova pravila

Sporazum Flores iz 1997., dekret saveznog suda koji znatno ograničava koliko dugo i u kojim uvjetima vlada može zadržati djecu migrante kako bi odgovorila migrante od ilegalnog prelaska južne američke granice, dugo je na meti američke vlade.

Regulacija koja je predstavljena u četvrtak bi, ako stupi na snagu, dovela do nekih zaštitnih mehanizama, no zaobišla neke druge. Vlastima bi se omogućilo držati djecu u ustanovama kojima država dosad nije davala dozvolu za pritvaranje maloljetnika.

Ograničenje od 20 dana

Očekuje se da će imigranti i njihovi odvjetnici pokušati pravno spriječiti tu ideju. Sporazum Flores se dosad interpretirao tako da je postavljeno ograničenje od 20 dana za pritvaranje djece koje uđu u državu ilegalno, a ustanove koje su ih smještale morale su imati dozvole savezne države.

Trumpovi suradnici su više puta upozoravali na rupe u tom sporazumu koje ohrabruju migrante na ilegalan ulazak u SAD jer su vlasti njime primorane osloboditi ljude čiji je status u razmatranju.

Ministrica domovinske sigurnosti Kirstjen Nielsen dijeli to mišljenje, pa je priopćila kako “pravne rupe” sprječavaju vladu da pritvara i deportira migrantske obitelji.

“Ovo pravilo odnosi se na glavne faktore koji potiču ilegalnu imigraciju te omogućava saveznim vladama da usvajaju zakone o imigraciji koje je potvrdio Kongres”, istaknula je Nielsen.

U prijedlogu regulacije u četvrtak stoji kako će vlada pokušati ukinuti sporazum Flores i usvojiti regulacije za koje tvrdi da su “paralelne relevantnim i bitnim uvjetima” tog sporazuma.

Nova pravila

Nova pravila bi osigurala “da se sve maloljetnike pod starateljstvom vlade tretira s poštovanjem, dostojanstvom i posebnom brigom za njihove ranjivosti kao maloljetnika”, stoji u regulaciji.

Jedna značajna promjena bila bi novi sustav izdavanja dozvola kojim bi se vlastima omogućilo da djecu smjeste u prihvatne centre kojima savezne vlasti inače ne dozvoljavaju boravak maloljetnika.

Ustanovama bi dozvole davao vanjski revizor kojeg bi imenovalo ministarstvo domovinske sigurnosti. Ono bi osiguralo da tamošnji uvjeti odgovaraju standardima Imigracijske službe (ICE), dodaje se u regulaciji.

Postoji razlog za brigu

Američka unija za građanske slobode (ACLU) kritizirala je odluku vlade da povuče sporazum.

“Bolno je vidjeti kako vlada SAD-a pokušava pronaći nove načine da pritvori više djece, na duže razdoblje”, rekao je Omar Jadwat, direktor ACLU-ovog projekta za prava imigranata.

Američka vlada je ranije ove godine tražila od saveznog suda da smanji ograničenja određena sporazumom Flores, no sutkinja je odbacila taj zahtjev.

To se dogodilo nakon što je vlada uvela mjeru “nulte tolerancije” na američko-meksičkoj granici koja je dovela do razdvajanja tisuće migrantske djece od njihovih roditelja, što su radile i prijašnje američke vlade. Nakon izljeva bijesa javnosti vlada je morala napustiti tu mjeru, no stotine djece i dalje je odvojeno od roditelja koji su deportirani bez njih.

Američka javnost ima 60 dana za komentiranje prijedloga, nakon čega slijedi period od 45 dana prije no što se poništi taj sporazum.