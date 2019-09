ŠTO TO RUSI SKRIVAJU OD SVIJETA? Ogromni dijelovi ruske divljine skriveni su i od pogleda Googlea

Google je brojna područja u Rusiji prekrio bijelom ili crnom bojom, a mnogi smatraju kako se ondje kriju vojna postrojenja

Google Maps nam omogućuje da vidimo bilo koje mjesto na Zemlji iz udobnosti naslonjača. No, neke bijele i crne mrlje bacaju sjenu na tu tezu. Svi znaju da su Područje 51 i Sjeverna Koreja “zamračene”, no primijećen je i velik broj “tajnih” mjesta i u Rusiji, piše Russia Beyond.

Zacrnjeni dijelovi divljine

Crni pravokutnik usred Čukotke je jedan od najvećih nepoznatih teritorija. Dio divljine dimenzija 40 kilometara četvornih uklonjen je i na Googleu te na Yandex Mapsu. Doduše, on je na Googleu samo zamućen i to do te mjere da se ne zna je li slika izmijenjena. Ne zna se ni što bi se na tom mjestu moglo nalaziti pošto je najbliže selo udaljeno 75 kilometara, a pristup je gotovo nemoguć. Neki smatraju kako se ondje nalazi baza interkontinentalnih balističkih raketa ili drugi vojni objekti, a možda i luksuzno prebivalište nekog oligarha.

Naizgled nebitni otoci

Otok Jeanette je 1881. otkrila američka ekspedicija koja ga je nazvala po svom brodu. Zaleđena kopnena masa u Istočno-sibirskom moru ima površinu od dva četvorna kilometra, a čak i SAD priznaje da je to ruski teritorij, prema odluci carskih službi iz 1915. godine. No, upravo zbog blizine SAD-a i Kanade o tom otočiću kruže razne teorije zavjere, u kojima se čak spominje i tajna vojna baza.

Sjeverna zemlja

Čitav ovaj arhipelag je obavijen velom tajne, jer ga je Google na svojim kartama “ukrasio” bijelim mrljama. Otok Oktobarske revolucije dug je 37 i širok 30 kilometara, no velik dio je prekriven nepravilnim bjelinama. Naravno i ovdje se sumnja na rusku vojsku, a konkretnih dokaza u svim slučajevima – nema.