ŠTO SVE ZNAMO O NOVOM SOJU VIRUSA KOJI JE POČEO CIRKULIRATI? Vjerojatno se širi brže, ali jedna stvar i dalje je nepoznanica

Novi soj koronavirusa otkriven u Velikoj Britaniji mogao bi se brže širiti među populacijom, objavile su u subotu britanske zdravstvene vlasti, istaknuvši da još uvijek nastoje utvrditi je li on i smrtonosniji. Informacija je objavljena uoči održavanja konferencije za novinare Borisa Johnsona, na kojoj bi britanski premijer mogao najaviti uvođenje novih restrikcija zbog povećanog broja slučajeva novozaraženih, osobito u Londonu i na jugoistoku Engleske.

Po pisanju britanskih medija, zbog otkriića novog soja virusa u tim bi područjima kretanje moglo biti ograničeno. “Savjetodavna grupa za hitne i nove opasnosti od respiratornih virusa (NERVTAG) sada smatra da bi se taj novi soj mogao brže širiti” među populacijom, rekao je glavni britanski epidemiolog Chris Whitty. “Trenutačno nema naznaka da novi soj koronavirusa uzrokuje veću smrtnost niti da utječe na cjepivo i načine liječenja, no u tijeku su hitna istraživanja koja bi to trebala i potvrditi”, kazao je, dodavši da je Velika Britanija obavijestila Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) o bržem širenju ovog soja virusa.

U “vrlo visokoj” rizičnoj razini ograničenja živi oko 38 milijuna ljudi

Ranije mutacije SARS-CoVa-2 već su primijećene i prijavljene širom svijeta. U Engleskoj trenutačno u “vrlo visokoj” rizičnoj razini ograničenja živi oko 38 milijuna ljudi ili 68 posto stanovništva. Riječ je o najstrožoj restriktivnoj razini koja uključuje zatvaranje pubova, restorana i muzeja te zabranu miješanja osoba iz različitih kućanstava s nekim iznimkama.Johnson je u petak odbio isključiti mogućnost trećeg zatvaranja za Englesku, dok su ga Wales i Sjeverna Irska odlučili ponovno uvesti nakon Božića.

Ujedinjeno Kraljevstvo, epidemijom koronavirusa najpogođenija europska država nakon Italije, s više od 66.500 mrtvih, 8. prosinca je pokrenulo masovnu kampanju cijepljenja, u sklopu koje je prioritet dan osobama treće životne dobi i njegovateljima. Očekuje se da, nakon cjepiva Pfizer-BioNTecha Britanska agencija za lijekove (MHRA) 28. ili 29. prosinca odobri i drugo cjepivo, ono koje je razvio laboratorij AstraZeneca u suradnji sa Sveučilištem u Oxfordu, prenosi The Telegraph.

