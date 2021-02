ŠTO SU KRIJUMČARI PLANIRALI S ORUŽJEM? ‘Carinik Alexander oženjen Hrvaticom povezanom s ultranacionalističkim veteranima’

Jesu li krijumčari oružja iz Hrvatske u Njemačku slijedili i političke ciljeve? Tim pitanjem se u članku pod naslovom „Oružje između Hrvatske, Bavarske i Berlina“ bave novinari berlinskog lista Tageszeitung

U članku u listu Tageszeitung (taz), koji potpisuje više autora, opisuje se kako je otkriven krijumčarski lanac 2018. godine. Njemački istražitelji su tada na autocesti uhitili jednog muškarca kojeg su smatrali kurirom za prijenos ilegalnog oružja.

„Uhićenje je označilo početak višegodišnjih istraga koje su vodile od Hrvatske do Njemačke, Austrije i Švicarske. Istražitelji su otkrili mrežu u kojoj je hrvatski lanac krijumčara oružja robom opskrbljivao druge lance krijumčara, među kojima i jednu skupinu koja je u prvom redu djelovala iz Bavarske, kupovala krijumčareno oružje i dalje ga prodavala. Njihov navodni šef: Alexander R.“, prenosi Deutsche Welle.

48-godišnji Alexander R., bivši carinik koji se okušao i u legalnom poslovnom svijetu, s Hrvatskom nije imao samo navodne kriminalne veze, nego i privatne. Kako piše taz, on je oženjen Hrvaticom koja je „povezana s ultranacionalističkim veteranima paravojnih milicija, koji su se borili u ratu”. R. djelomično živi i u Hrvatskoj, pa je ondje i uhićen prošlog ljeta zbog sumnje u ilegalnu trgovinu oružjem. Potom je izručen Njemačkoj, gdje i danas sjedi u istražnom zatvoru. Osim njega, zbog sumnje da su počinili isto kazneno djelo uhićeno je još nekoliko osoba.

Uska povezanost s AfD-om

Za novinare taz-a je zanimljiva veza Alexandera R. s desnom scenom u Njemačkoj. Kako pišu, on je bio član Alternative za Njemačku (AfD), stranke čiji se dijelovi zbog sumnje u desni ekstremizam nalaze pod nadzorom Savezne službe za zaštitu ustavnog poretka. No onda je 2017. godine prekinuo veze s AfD-om. Taz prenosi: „U objavi na Facebooku je napisao: „AfD je stranka plutokracije koju je implementirao sustav! Ja ju ne podržavam!” A potom je dodao: „Ja jesam, bio sam i ostajem nacionalist i socijalist!”

U članku se podsjeća da je većina uhićenih članova ove krijumčarske grupe bila dio desno-ekstremističke scene, a neki su također bili povezani s AfD-om – s kontaktima sve do saveznog parlamenta Bundestaga i vođe AfD-ovog desničarskog krila Björna Höckea.

Na tu vezu je, piše taz, ukazao i iskaz jednog svjedoka na suđenju u Hrvatskoj: „Već u travnju 2019. je hrvatski sud osudio ukupno 11 osoba, koje su bile umiješane u međunarodnu trgovinu ratnim naoružanjem i oružjem. (…) Jedan je svjedok rekao kako zna kome je oružje trebalo ići: AfD-u.”

Dio uhićenika je sudjelovao i u osnivanju udruženja Patriotska alternativa koje podržava desno krilo AfD-a. U berlinskom listu se ističe kako se iz krugova bliskih istražiteljima doznaje da je „Alexander R. zaradu od prodaje oružja htio koristiti za osnivanje nove političke organizacije”, vjerojatno podružnice Patriotske alternative u Bavarskoj.

„Naše istraživanje je pokazalo: planovi iza kulisa idu znatno dalje: radi se o ‘ciljanom i učinkovitom povezivanju snaga i stvaranju paralelnih struktura za nacionalno svjesne Nijemce i Europljane’, tako to formulira Alexander R. u jednom internom dokumentu. Njemački građani, piše on, vide se ‘sve više izloženi diskriminaciji i ucjeni od strane vladajućeg sustava’.” U članku u taz-u se izvještava da su članovi skupine namjeravali izgraditi njemačka naselja u Mađarskoj, Rusiji i Hrvatskoj za one koji žele biti dalje od „gender-mainstreaminga i povijesne indoktrinacije”. Također piše da je bilo govora i o treninzima za borbu i zaštitarskim tvrtkama, a dio poslovanja su trebale biti i opservacije.

Što su osumnjičenici planirali s oružjem?

Autori članka u taz-u smatraju da razbijanjem krijumčarskog lanca slučaj nije do kraja riješen: „Kada se pogledaju istrage i uhićenja, mogla bi se ispričati jedna priča o uspjehu. O tome, kako su istražitelji razotkrili lanac krijumčara prije nego što je desno-ekstremnu scenu u većim količinama mogao opskrbiti oružjem – i nego što je ono moglo biti upotrijebljeno. Ali interni chatovi, mailovi i dokumenti koje smo dobili pokazuju jednu drugačiju sliku. U njima čitamo kako je jezgro grupe počelo trgovati i kako je Alexander R. istovremeno radio na stvaranju novih desno-ekstremističkih krugova. On traži kontakt s desno-ekstremističkim organizacijama, sam djeluje na osnivanju novih, do čega većinom ipak ne dolazi. Sve to radi godinama, bez da ga netko sprječava u tome.”

Osim toga, u taz-u se također upozorava: „Kada se pogledaju poznati podaci slučaja, iritira to što je šest muškaraca navodno trgovalo oružjem, a najmanje deset ih se očito zanimalo za kupovinu. I to koliko je malo oružja na kraju pronađeno.” Autori pretpostavljaju da istražitelji nisu pronašli sve oružje.

Novinari taz-a idu i korak dalje pa pitaju: „Pitanje je: što su osumnjičenici planirali s oružjem? Jesu li željeli formirati militantnu skupinu?” I podsjećaju da je stranka Zeleni u bavarskom pokrajinskom parlamentu od bavarskog ministarstva pravosuđa tražila odgovor na pitanje radi li se kod uhićenih krijumčara oružja o kriminalnom udruženju. „Odgovoreno im je: ‘Prema dosadašnjim spoznajama, to ovdje nije slučaj.’ A na pitanje u koju je svrhu grupa u Bavarskoj prodavala oružje, nisu dobili odgovor jer, kako je rečeno, istraga još uvijek traje”, piše njemački list Tageszeitung.