Unatoč Kimovoj najavi od subote, ne postoji nikakva indikacija da je Pjongjang spreman odreći se svog nuklearnog oružja ili raketa koje mogu doseći SAD.

Kineski stručnjaci kažu da je Kim Jong-un pristao obustaviti svoja nuklearna testiranja iz razloga što je njegovo podzemno nuklearno postrojenje za takve testove propalo.

Postrojenje za nuklearne testove već je uništeno?

Sjevernokorejski diktator u subotu je obznanio da će obustaviti nuklearna testiranja interkontinentalnih raketa uoči sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Njegov je režim također obećao razmontirati atomsko postrojenje Punggye-ri na sjeveroistoku zemlje. No ta iznenadna obećanja dolaze nakon prošlogodišnjih izvješća o snažnim potresima i klizištima u planinskom području Sjeverne Koreje nakon nuklearnih testova.

Kako piše South China Morning Post, dvije skupine kineskih stručnjaka kažu kako se vojni objekt urušio i stavio Kinu i ostale obližnje zemlje u veliki rizik radioaktivne izloženosti. Jedan od tih stručnjaka kaže da bi to mogao biti pravi razlog Kimove odluke o kraju raketnog i nuklearnog testiranja, javlja Daily Mail.



Kim se ipak nije spreman odreći nuklearnog oružja?

Tiranin je pak ustvrdio da je do zamrzavanja došlo zbog toga što je arsenal te zemlje sada uspješno razvijen. No Wen Lianxing sa Sveučilišta Hefei u Kini kaže da se nakon šestog nuklearnog testa u rujnu dogodilo urušavanje postrojenja za testiranje. U to je vrijeme Japan procijenio da se dogodila eksplozija snage 120 kilotona, osam puta snažnija od one koju je prouzročila atomska bomba bačena na Hirošimu 1945. godine. Satelitske snimke pokazale su nakon toga brojna klizišta, dok su zelene planine postane blatna brdašca. Nekoliko tjedana kasnije, pojavila su se nepotvrđena izvješća o tome da je 200 radnika poginulo nakon izgradnje novog tunela na mjestu tog postrojenja.

Tim stručnjaka iz Agencije za zemljotrese i Kineske administracije za zemljotrese došao je do sličnih otkrića. Zhao Lianfeng, iz Instituta za znanost u Pekingu kaže da među stručnjacima postoji suglasnost o tome da je to mjesto nepovratno uništeno. Kineski stručnjak Hu Xingdou kaže da je Peking možda upozorio Kima na mogućnost aktivacije vulkana na granici Kine i Sjeverne Koreje. Unatoč Kimovoj najavi od subote, ne postoji nikakva indikacija da je Pjongjang spreman odreći se svog nuklearnog oružja ili raketa koje mogu doseći SAD.