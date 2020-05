ŠTO SE, ZAPRAVO, DOGODILO U WUHANU? Kina preuzima svjetsko zdravstvo, a Amerikanci sumnjaju da iza svega stoji opasan plan

Trump je prekinuo financiranje Svjetske zdravstvene organizacije, a Xi Jinpig najavio kako će donirati dvije milijarde dolara za borbu protiv koronavirusa. Američki dužnosnici sumnjaju kako ova donacija dolazi kako bi se spriječilo rasvjetljavnanje slučaja sa zataškavanjem pojave koronavirusa u Wuhanu

Sastanak Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koji je trebao definirati nastavak globalne borbe protiv pandemije koronavirusa, pretvorio se u ring u kojem sve žešće udarce izmjenjuju Donald Trump i Xi Jinping. Kineski predsjednik je prije početka sastanka najavio donaciju od dvije milijarde dolara za borbu protiv koronavirusa te slanje liječnika i medicinske opreme u Afriku i druge zemlje u razvoju.

Ta donacija je dvostruko veća od svih američkih uplata WHO-u prije nego li je Trump prošloga mjeseca prekinuo financiranje. Naime, Kinezi su u protekle dvije godine uplatili svega 86 milijuna dolara, a SAD čak 893 milijuna. Uz to, ova bi financijska injekcija mogla katapultirati Kinu na mjesto predvodnice napora u suzbijanju pandemije koja je odnijela više od 318.000 života, što američki dužnosnici shvaćaju kao pokušaj sprječavanja nadzora epidemije u Kini i zataškavanja podataka, piše New York Times.

Trump se odbio obratiti putem videoveze na dvodnevnoj Svjetskoj zdravstvenoj skupštini, no poslao je prilično oštro pismo u kojem je optužio WHO za “alarmantnu ovisnost o Kini” te zaprijetio organizaciji da će trajno povući financiranje i opozvati članstvo, ako se “ne obveže na bitna poboljšanja u sljedećih 30 dana.” Iako nije istaknuo što bi točno WHO trebao promijeniti u svom radu, naglasio je da je to “jedini način da pokažu neovisnost od Kine.”

Posebna odgovornost

Ranije su američki dužnosnici demantirali najavu kineske donacije kao pokušaj utjecaja na WHO, koji se suočava s pritiskom država članica da istraži je li Kina zaista bila netransparentna tijekom prvih tjedana izbijanja zaraze u Wuhanu.

“Jamstvo od dvije milijarde dolara znak je odvraćanja sve većeg broja zemalja koje zahtijevaju odgovornost zbog neuspjeha kineske vlade da ispuni svoje obveze prema međunarodnim zdravstvenim propisima te da kaže istinu i upozori svijet na ono što dolazi. Kao izvor zaraze, Kina ima posebnu odgovornost platiti više i dati više”, poručio je glasnogovornik američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost John Ullyot.

Lideri ostalih zemalja kritizirali su nedostatak sloge u borbi protiv pandemije i ne imenujući nijednu zemlju, pozvali ostale da ostave razlike po strani. Njemačka kancelarka Angela Merkel naglasila je kako “nijedna zemlja ne može sama riješiti ovaj problem. Moramo raditi zajedno.”

Poziv na istragu kineskih postupaka

Šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus prihvatio je kritike ostalih zemalja poručivši kako će sagledati “naučene lekcije o svom odgovoru na pandemiju”. No, nije komentirao Trumpov zahtjev da organizacija istraži tvrdnje, koje su znanstvenici već odbacili, da virus potječe iz kineskih laboratorija.

Oko stotinu država pozvalo je na neovisnu istragu koja bi trebala otkriti podrijetlo pandemije, a kineski su čelnici, pa i građani, svjesni sve veće međunarodnog pritiska, pa i otvorenog neprijateljstva zbog aljkavih postupanja tijekom izbijanja zaraze u njihovoj zemlji. Kineska agresivna diplomacija, ali i bijes međunarodne zajednice zbog “diplomacije pod maskama”, odnosno masovnog izvoza medicinske opreme, za koju se u nekim slučajevima utvrdilo da je bila neispravna, također su pridonijeli rastu tenzija.

“U Kini smo, nakon uloženih napora i žrtve, preokrenuli situaciju i zaštitili živote. Napravit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo i zemljama kojima je pomoć potrebna”, rekao je kineski predsjednik na otvaranju Svjetske zdravstvene skupštine, iskoristivši tako Trumpovo odbijanje govora u svoju korist.

Preuzimanje globalnog vodstva

Svaki takav potez mu je dobrodošao s obzirom na kritike, ali i na godišnji Nacionalni narodni kongres u Pekingu, koji počinje u petak i na kojem bi trebao umiriti domaću javnost i smiriti tenzije s međunarodnom zajednicom. Uz to, Trumpovo napuštanje WHO-a ostavlja prostor Kini da preoblikuje tu međunarodnu organizaciju, kojom je dosad uglavnom upravljao SAD, prema vlastitim željama.

“Kad god Trump povuče SAD iz međunarodnog vodstva, Xi najavljuje da će Kina istupiti. On je bezobzirno oportunistički gledao kako iskoristiti povlačenje Amerike iz globalnog vodstva u korist Kine.”, rekao je Ryan Hass, bivši direktor za Aziju u Vijeću za nacionalnu sigurnost bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame.

Slabljenje američkog utjecaja već je vidljivo u propaloj inicijativi da Tajvan postane promatrač u Skupštini WHO-a. Naime, taj autonomni otok kojeg Kinezi svojataju, imao je status promatrača do 2016. godine, a usprkos američkim pozivima pitanje je hoće li taj status ponovno i ostvariti.

Pripreme za predsjedničke izbore

Trump je svojim potezom, pak, odgovorio na kritike domaće, ali i dijela međunarodne javnosti, koje su optužile njegovu administraciju za neuspjeh u borbi protiv koronavirusa od kojeg je dosad u SAD-u oboljelo više od 1,5 milijuna, a preminulo više od 90.000 osoba. U očima Trumpovih pristalica, WHO i druge međunarodne organizacije krive su za ekonomsku krizu nastalu u jeku pandemije. No, postavljanje WHO-a i Kineza kao meta moglo bi poslužiti u njegovoj predizbornoj kampanji da odbaci kritike Demokrata. On je već počeo uvjeravati javnost, odnosno pripremati se za kampanju.

“Zašto Kina desetljećima, s puno većom populacijom od naše, plaća mali dio novca Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, Ujedinjenim narodima i, što je najgore, Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, gdje su smatraju takozvanom ‘zemljom u razvoju’ i zbog toga dobivaju velike povlastice u odnosu na Sjedinjene Države i sve ostale?”, zapitao se Trump na Twitteru.

WHO pristao na reviziju globalnog odgvoora na pandemiju pod njihovim vodstvom

Šef WHO-a u utorak je rekao da će WHO i dalje predvoditi globalnu borbu protiv pandemije koronavirusa, nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio neće financirati WHO te da će iz te organizacije povući SAD. Tedros Adhanom Ghebreyesus je branio djelovanje WHO-a za vrijeme krize izazvane pandemijom koronavirusa, nakon što je SAD iznio prigovor pojedinim dijelovima rezolucije o odgovoru na pandemiju.

“Želimo odgovornost, više od bilo koga drugoga”, kazao je Tedros na virtualnoj godišnjoj skupštini WHO-a kojoj su prisustvovali predstavnici 194 članice WHO-a. “Nastavit ćemo s pružanjem strateškog vodstva za koordinaciju globalnog odgovora”, kazao je. Washington je podržao rezoluciju kojom se poziva na reviziju globalnog odgovora na pandemiju pod vodstvom WHO-a, što je bio i zahtjev SAD-a.

Navedena je rezolucija usvojena konsenzualno, ali je SAD iznio prigovor zbog termina koji opisuju reproduktivna zdravstvena prava u rezoluciji te zbog dozvole siromašnim zemljama da ne poštuju pravila o patentima. Tekst je usvojen konsenzusom i predviđa što brže pokretanje nepristrane, neovisne i potpune procjene međunarodne akcije pokrenute zbog pandemije, kako bi se poboljšali svjetski kapaciteti prevencije, pripreme i odgovora na pandemije. Tom procjenom, čiji su obrisi i dalje nejasni, trebale bi se pozorno proučiti mjere koje je WHO poduzeo zbog pandemije covida-19 i njihovu kronologiju.

Službenici WHO-a koji su moderirali sastanak pljeskali su i slavili nakon što je usvojena rezolucija.

Europska komisija također je u utorak podržala WHO. “U vremenima poput ovih najveće je hrabro djelo igrati kao tim”, kazala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. “Sada je trenutak za dokazivanje solidarnosti, a ne prijetnje i potkopanje mutilateralne suradnje”, izjavila je glasnogovornica Europske komisije Virginie Battu na pitanje na konfrenciji za novinare o posljednjim Trumpovim izjavama o WHO-u.

