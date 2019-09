ŠTO SE ZAPRAVO DOGODILO U SAUDIJSKOJ ARABIJI? Iran želi pokazati da još uvijek može nauditi cijelom svijetu

Iako Iran odbacuje optužbe o napadu na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, brojni stručnjaci i dužnosnici smatraju kako upravo oni imaju proračunat plan

Brojne su spekulacije oko toga tko je i zašto granatirao dva naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji i kakve će posljedice po tržište, ali i svjetsku politiku, on ostaviti. The Telegraph donosi jasnu analizu događaja u proteklih 48 sati koji su zatresli Arapski poluotok i svijet.

Iako je hutska milicija iz Jemena potvrdila napad, stručnjaci i dužnosnici nisu uvjereni da ta skupina, koju inače podržava i opskrbljuje Iran, ima organizacijske ili operativne sposobnosti. SAD i Saudijska Arabija tvrde da imaju dokaze o korištenju iranskog oružja, a satelitske snimke navodno sugeriraju da je napad bio iz smjera sjeverozapada.

Motivi za napad

Iran ima razloga za napad. Naime, oni žele pokazati svijetu posljedice nametnutih sankcija i prijetnji koje stižu sa zapada. Pregovori s članicama EU-a o nuklearnom sporazumu su teški, pa je Iran nekako morao pokazati da može nanijeti štetu svojim neprijateljima u regiji. Napadi su pogodili naosjetljiviji dio saudijskog gospodarstva – naftnu industriju. To je ostavilo traga na globalnim cijenama sirove nafte.

Posljedice napada vjerojatno će biti kratkotrajne, ali ovise o kapacitetu i spremnosti drugih država-proizvođača da pokupe ostatke. Venezuela i Libija su nesposobne za to, a Iran je pod sankcijama. Ostalim članicama OPEC-a i Rusiji se ne žuri s prikupljanjem nafte, jer im više cijene pogoduju. Čak ni SAD, koji je sad najveći proizvođač na svijetu, gomila vlastite zalihe, koje izvozni pogoni nisu u stanju iskoristiti.

Kakav će biti odgovor?

U telefonskom pozivu američkom predsjedniku, saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman jasno je poručio da je kraljevstvo “voljno i sposobno suočiti i suočiti se s ovom terorističkom agresijom.” No, službeni Rijad će se možda odlučiti na proporcionalni napad, odnosno granatiranje iranskih strateških energetskih objekata, primjerice rafinerija nafte. No, Iran bi na to mogao reagirati osvetnički.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da se čini kako Iran stoji iza napada na Saudijsku Arabiju, ali da on želi izbjeći sukob i da treba pričekati i biti siguran tko je počinitelj napada. “Čini se da je Islamska Republika gađala naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, ali želimo sa sigurnošću to potvrditi”, rekao je novinarima tijekom primanja princa nasljednika Bahreina, princa Salmana bin Hamada Al-Khalife. Trump je rekao da je odlučan pomoći svom saudijskom savezniku, ali da želi izbjeći rat s Iranom.

Inače, Trump je ranije navodno izrazio spremnost da se sastane s iranskim čelnicima “bez preduvjeta”, što je dovelo do dogovora oko sastanka koji će se na marginama Generalne skupštine UN-a ovog tjedna održati s iranskim predsjednikom Hassanom Rouhanijem. Čini se i da je odlazak savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona otvorio vrata održavanju tog sastanka.

No, nakon napada je iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo kako se taj sastanak neće održati. Trump, s druge strane, kaže kako nije točno da je voljan izaći u susret Irancima bez ikakvih uvjeta.

