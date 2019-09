ŠTO SE DOGAĐA? Znanstvenici ne mogu objasniti zašto je ozonska rupa iznad Antarktika poprimila vrlo čudan oblik

Ovakav oblik ozonske rupe je vrlo rijedak i nikada prije nije primijećen, a ukazuje na značajno izobličenje uobičajenog polarnog vrtloga koji održava niske temperature u stratosferi

Ozonska rupa koja se svake godine otvara iznad Antarktika trebala bi biti najmanja u tri desetljeća, rekli su znanstvenici. Prema pisanju Independenta, znanstvenici kažu da je rupa ove godine poprimila posebno neobičan oblik – naime, snažno je iskrivljena prema Južnoj Americi, umjesto da bude fokusirana na Južni pol. Ovakav oblik ozonske rupe je vrlo rijedak i nikada prije nije primijećen, a ukazuje na značajno izobličenje uobičajenog polarnog vrtloga koji održava niske temperature u stratosferi.

Rupa se trenutno nalazi znatno ispod polovice područja koje se obično otvara od sredine rujna i možda je već dosegnula svoju maksimalnu veličinu, nešto manju od površine Antarktika. Ozon, poznat kao i trioksigen jest plin nastao u gornjoj atmosferi kada se električni naboji u atmosferi kombiniraju s ultraljubičastim (UV) zrakama sunca. Ozonski omotač apsorbira većinu sunčevog štetnog UV zračenja.

Lani rupa dosegla maksimalnu površinu

Rupa nestaje i svake se godine reformira nad Antarktikom zbog jedinstvenih vremenskih uzoraka koji stvaraju nevjerojatno hladni kružni vjetrovi iznad stupa. Prema britanskom Antarktičkom istraživanju, rupa je dosegla površinu od 11 milijuna četvornih kilometara početkom rujna, kada je godišnji događaj “proljetnog zagrijavanja” počeo znatno ranije nego inače.

U 2018. godini rupa je dosegla maksimalnu površinu od 22,9 četvornih kilometara. Bizarni pomak ozonskog uzorka tek je drugi put kada je primijećena takva promjena u ponašanju rupe. Godine 2002. polarni vrtlog podijelio se na dva dijela, stvorivši dvije odvojene ozonske rupe nad kontinentom. Anna Jones, znanstvenica iz britanskog Antarktičkog istraživanja rekla je The Independentu, da je ove godine ovaj otvor bio “vrlo neobičan”. Vrlo povremeno na Antarktiku ćete dobiti poremećaje. I mislim da niko ne zna šta je to pokrenulo ove godine. To je prilično nova pojava. To može biti višestruka zbirka faktora”, kazala je Jones.

Zagrijavanje planeta zbog klimatskih promjena također su loša vijest za ozonski omotač. Visoke temperature bi mogle pogoršati uvjete za obnavljanje ozonskog omotača. Znanstvenica Jones sumnja da će se ista pojava i drugačiji oblik rupe biti vidljivi i sljedeće godine.

