ŠTO SE DOGAĐA U SLOVENIJI? Erjavec ruši Janšu? Kreće preslagivanje Vlade

Tijela Stranke demokratskih umirovljenika (DESUS) u četvrtak će odlučivati o mogućem izlasku iz koalicije sa strankama u vladi slovenskog premijera Janše

Tijela Stranke demokratskih umirovljenika (DESUS), jedne od četiriju stranaka u vladi slovenskog premijera Janeza Janše, u četvrtak će odlučivati o mogućem izlasku iz te koalicije i daljnjim koracima, izjavio je u utorak predsjednik te stranke Karl Erjavec.

Erjavec je jedan od veterana slovenske politike, a zadnjih se 15-ak godina okušao u više različitih vlada u kojima je zauzimao značajne ministarske pozicije. On je nedavno ponovno izabran na čelno mjesto “umirovljenika”, nakon kraće pauze u kojemu ih je vodila Aleksandra Pivec i odvela u sadašnju vladu Janeza Janše, nakon što je koalicijska vlada ljevice Marjana Šareca u ožujku izgubila parlamentarnu većinu i dala ostavku.

Informaciju o sastanku izvršnog odbora Erjavec je potvrdio nakon sastanka s više drugih oporbenih stranaka s lijevog i središnjeg dijela političkog spektra, koje pokušavaju formirati tzv. Koaliciju ustavnog luka (KUL), dovesti do preslagivanja na političkoj sceni i u parlamentu te smijeniti sadašnjeg premijera Janšu “izvlačenjem” neke od stranaka iz njegove koalicijske vlade.

Pregovori o izglasavanju “konstruktivnog nepovjerenja vladi”

Riječ je o parlamentarnom postupku kojim se, uz potpise najmanje deset zastupnika, može inicirati glasanje o “konstruktivnom nepovjerenju” vladi, a pritom oporbena strana može predložiti svog alternativnog kandidata za novog predsjednika vlade. Ako se za to izjasnila većina zastupnika, vlada koja je većinu izgubila i dalje obavlja tekuće poslove do glasanja o novom premijeru i imenovanja novih ministara.

U pregovore s Erjavcem i njegovom strankom uključeni su još i Socijalni demokrati (SD), Ljevica (L), Lista Marjana Šareca (LMŠ) te Stranka bivše premijerke Alenke Bratušek (SAB), koje su u utorak potvrdile da pregovaraju s Erjavcem, ali da njihove stranke još moraju donijeti odluku u pokretanju postupka izglasavanja nepovjerenja Janši i za to dobiti potporu svojih tijela.

Govoreći s novinarima, Erjavec je kazao da su sa stranačkog “terena” u zadnje vrijeme vrlo jaki pritisci da DESUS izađe iz sadašnje vlade, u kojoj dominira Janšina Slovenska demokratska stranka (SDS). Rekao je da ni sam nije zadovoljan premijerovom politikom jer on, po njegovim riječima, nameće ideološke teme ostalim partnerima u vladi, “napada medije” i ne nudi prava rješenja za izlazak iz drugog vala epidemije.

Inicijativa za formiranjem “vlade u sjeni”

Erjavec kaže da je sam već davno odlučio da neće kao ministar sudjelovati niti u jednoj vladi koju bi vodio Janša, s kojim je već bio u koalicijskim vladama, kao ministar obrane i ministar vanjskih poslova.

Ukoliko incijativa oporbe i njena želja za brzim stvaranjem “vlade u sjeni” uspije, postupak o konstruktivnom nepovjerenju vladi predviđa da se izvanredna sjednica parlamenta na tu temu održi u roku ne dužem od tjedan dana, nakon što je inicijativa predložena.

Janša je u ponedjeljak u parlamentu, odbijajući tvrdnje oporbe da loše upravlja koronakrizom, kazao da bi rezultati mjera i borba s koronavirusom bili uspješniji kad oporba ne bi djelovala tako da joj je cilj “srušiti” vladu, makar je težak trenutak drugog vala epidemije i premda bi morala sa sadašnjom vladom konstruktivno surađivati u njenim naporima.

Erjavec u utorak u razgovoru s novinarima nije isključio mogućnost da se i on osobno pojavi kao kandidat koji bi dobio povjerenje KUL-a za budućeg premijera, o čemu je prije podnošenja zahtjeva za glasovanje o nepovjerenju vladi potrebno postići suglasnost svih stranaka koje to najavljuju.

