ŠTO SE DOGAĐA? SADA TVRDE: ‘Policija još provjerava identitete 39 mrtvih iz kamiona, ne mogu potvrditi državljanstva’

Vozač kamiona, podrijetlom iz Sjeverne Irske i star 25 godina, uhićen je i osumnjičen za ubojstvo 39 ljudi

Kinesko veleposlanstvo u Londonu na svojim je internetskim stranicama objavilo da britanska policija provjerava identitete 39 ljudi koji su pronađeni mrtvi u kamionu nedaleko od glavnog grada Velike Britanije i da još uvijek ne može potvrditi njihovo državljanstvo.

“Kinesko veleposlanstvo poslalo je u Essex u Engleskoj tim na čelu sa savjetnikom ministra zaduženim za konzularne poslove te su se oni sastali s lokalnom policijom. Policija je rekla da provjerava identitet preminulih, čije državljanstvo još uvijek nije moguće potvrditi”, kazao je glasnogovornik čiji je odgovor objavljen na njihovim stranicama.

JE LI ZNAO ŠTO SE DOGAĐA? Vozač kamiona smrti došao je u Englesku istom rutom kao i kamion koji se pamti kao najveća tragedija ove vrste

CURE DETALJI KAMIONA SA 39 TIJELA: Smrzli se na -25 stupnjeva, a vozač nema veze s njihovom smrću? Objavljena snimka nadzornih kamera…

List Global Times objavio je na Twitteru u srijedu da je kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da je 39 osoba koje su pronađene mrtve u kamionu nedaleko od Londona Kinezi.

38 odraslih i jedan adolescent

List, koji objavljuje Narodni dnevnik (People’s Daily), službeni list kineske Komunističke partije, objavio je da je ministarstvo navelo za list da se “u ovome trenutku ništa ne može objaviti”.

Britanska policija odvojeno od toga potvrdila je u četvrtak izvješća britanskih medija o tome da su mrtvi u kamionu kineski državljani. Riječ je o 38 odraslih i jednom adolescentu, pronađenima dan ranije u hladnjači kamiona u industrijskoj zoni istočno od Londona.

OVO JE VOZAČ KAMIONA PUNOG LEŠEVA: Je li znao što vozi? Obitelj je prestravljena. Poznata je nacionalnost svih žrtava

Vozač kamiona, podrijetlom iz Sjeverne Irske i star 25 godina, uhićen je i osumnjičen za ubojstvo 39 ljudi.

No, još nije jasno kako je, gdje i kada točno uhićen. Prve su informacije govorile da je uhićen naknadno kada se ustanovilo da bi on mogao biti vozač kamiona, no njegov je prijatelj za Daily Mail rekao kako je upravo Robinson izgledao zapanjen kada je otvorio kamion hladnjaču da bi provjerio papirologiju. Tijela su pronađena u 1.40 po britanskom vremenu. Nakon različitih informacija koje su se pojavljivale tijekom jučerašnjeg dana, policija je ustanovila da je prikolica u Veliku Britaniju stigla odvojeno od tegljača. Tegljač je stigao iz Sjeverne Irske, a prije toga je bio u Dublinu. U Britaniju je ušao preko luke Holyhead u nedjelju, rekao je glasnogovornik policije Essexa. Prikolica kamiona je stigla iz Belgije, a belgijsko tužiteljstvo je izvijestilo kako je u toj zemlji bila kratko vrijeme, na putu do luke Zeebrugge. Joachim Coens, šef te belgijske luke, rekao je da je vrlo malo vjerojatno da su ljudi ondje ušli u prikolicu. Rekao je kako je prikolica zapečaćena u luci te da se to provjerava.

Istražitelji su potvrdili da je prikolica kamiona brodom stigla u englesku luku Purfleet oko 00.30. Tamo ju je pokupio tegljač koji je, prema dostupnim informacijama, vozio Mo Robinson. Kamion je s prikolicom iz luke krenuo oko 1.05 i vozio se tek pet minuta do tri kilometara udaljenog odredišta u industrijskoj zoni. Pola sata kasnije otkriveni su leševi, a posve je nejasno gdje su nesretni ljudi ušli u prikolicu. Najmanje je vjerojatno da su u prikolicu ušli u luci pet minuta udaljenoj od konačnog odredišta, a ako su se doista nasmrt smrznuli u hladnjači, to vjerojatno posve isključuje tu opciju. Nije ni jasna uloga vozača u cijeloj priči. Iako je kamion vozio svega pet minuta on je uhićen pod sumnjom za ubojstvo. Također, jedno od pitanja u istrazi vjerojatno će biti i zašto je vozač dolazio iz Sjeverne Irske da bi prikolicu prevezao tri kilometra dalje.