ŠTO SE DOGAĐA S VREMENOM? U inače jednom od najhladnijih predijela svijeta izmjerena rekordna temperatura

Verhojansk bi mogao postati najtoplije mjesto Arktičkog kruga i to u povijesti s preliminarno zabilježenom temperaturom od 38°C

Povijesni toplinski val došao je u Arktički krug čemu svjedoči i temperaturni rekord u Verhojansku, gradu na sjeveroistoku Sibira. Kako piše Severe Weather Europe, tamo je zabilježena najviša temperatura koja je ikada izmjerena u Arktičkom krugu.

No, nije samo u Verhojansku toplo jer je povijesni toplinski val u lipnju primijećen u cijelom arktičkom dijelu Rusije. Sezona požara i razdoblje toplinskih valova krenulo je puno ranije, najgore tek slijedi jer očekuje se da će temperature iznad 35°C nastaviti do kraja mjeseca. Naime, to će dovesti do bržeg topljenja permafrosta.

Najtoplije mjesto Arktičkog kruga u povijesti

Verhojansk bi mogao postati najtoplije mjesto Arktičkog kruga i to u povijesti s preliminarno zabilježenom temperaturom od 38°C. Ovaj grad nalazi se u sjevernom dijelu Rusije na 67.55 stupnjeva sjeverne geografske širine. U slučaju da ova temperatura bude i službeno potvrđena, ona neće biti rekordna za samo za tu mjernu postaju nego će ujedno postati najviša temperatura na sjevernom dijelu Arktičkog kruga.

Krajem srpnja 1988. godine zabilježen je temperaturni rekord u Verkojansku i iznosio je 37,3°C. Ovaj mali istočno sibirski grad inače je poznat po veoma hladnim zimama. Kada je riječ o temperaturnim razlikama, Verkojansk je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Razlog? Tamo je zabilježena razlika između najviše i najniže zabilježene temperature te je riječ o razlici od 105.8°C. Godine 1915. zabilježen je temperaturni rekord Arktičkog kruga koji je iznosio malo više od 37°C.

Rekord je zabilježen u američkoj saveznoj državi Aljasci na postaji Fort Yukon.

Samo je u Sibiru primijećeno ekstremno povišenje temperature

Ove godine je velik dio Rusije i Sibira zabilježio nevjerojatne visoke temperature. Ako se uspoređuju prosjek u globalnom odstupanju u temperaturi za razdoblje od 1951. do 1980. godine, s ovogodišnjim sječanjskim razdobljem i razdobljem u svibnju, cijeli svijet doživljala temperaturne anonomalije. No, samo je u Sibiru zamijećeno ekstremno povišenje temperature u odnosu na lanjske godine.

Otapanje ledenog pokrova i raniji početak požarne sezone posljedica su zatopljenja. Osim toga, neuobičajeno toplo vrijeme doprinosi i otapanju permafrosta što je bio uzrok ekološke katastrofe izlijevanja nafte, što se dogodilo na početku lipnja u Noriljsku, gradu u Sibiru.

Temperature i dalje rastu, a što se tiče sibirskog područja, one će iznositi od 30 do 35°C.