ŠTO SE DOGAĐA S TRUMPOVOM BOLESTI? ‘Sve je vrlo komplicirano i vrlo konfuzno, ali ipak je iz svega nešto naučio’

U cijeloj situaciji iskorak za Trumpa je što koronu više ne naziva gripom nego kugom, kazala je stručnjakinja za vanjsku politiku

U RTL-u Danas gostovala je stručnjakinja za vanjsku politiku Mirjana Rakić koja je komentirala ponašanje američke administracije u trenutku kada je Donald Trump obolio od koronavirusa.

Rakić je kazala da komuniciraju “vrlo komplicirano i vrlo konfuzno”. “To je zapravo loše i na taj način činite situaciju lošijom nego što to zapravo jeste”, kazala je.

TRUMP IZAŠAO IZ BOLNICE I PORUČIO: ‘Ne bojte se Covida-19!’; Biden: ‘Kakav je to mačo stav, neću nositi masku, Budi domoljub, zaboga’

TRUMP TVRDI DA ZA PAR SATI IZLAZI IZ BOLNICE: ‘Osjećam se bolje nego prije 20 godina. Ne bojte se covida’

“Osim što je ta predsjednička kampanja okrenuta na glavu, svi su se pronašli u nebranom grožđu. S jedne strane je bio liječnički tim koji je u subotu čitao svoj nalaz koji je izgledao kao da ga je napravio netko iz tima Donalda Trumpa. Vidi se da liječnik nešto čita. S druge strane šef kabineta predsjednika Trumpa govori da je situacija ozbiljna. No, on navečer ide u emisiju na televiziju i kaže da se on nevjerojatno brzo oporavlja”, kazala je i upitala se gdje su u svemu tome činjenice i gdje je liječnička izjava koja kvalificira Trumpovu bolest.

“Potom saznajemo da se predsjednik liječi s koktelima koji dosad baš i nisu testirani na svima, a pogotovo ne na predsjedniku. I kažu da se nevjerojatno brzo oporavlja”, rekla je te dodaje da nije objavljeno niti kada je Trump zadnji puta bio negativan na testu.

Kad je zadnji puta bio negativan?

“Objavljuje se da je odjedanput pozitivan. Je li bio negativan za vrijeme proslave buduće nove članice Vrhovnog suda, koja je održana u vrtu iza Bijele kuće gdje su se svi družili maksimalno i nije bilo ni maske ni distance. Ničega. Svi su se veselili”, kazala je te je komentirala i Trumpovu vožnju u limuzini oko bolnice.

JE LI NARUŠENA TRUMPOVA SPOSOBNOST RASUĐIVANJA? ‘On je na dva eksperimentalna lijeka koji mogu izazvati stanje euforije’

“On maše fino rukom. Znači predsjednik je skoro pa zdrav i sada se najavljuje da bi predsjednik trebao biti otpušten iz bolnice”, kazala je te dodala da cijela ta situacija dovodi da neki ljudi “sumnjaju uopće u bolest Donalda Trumpa”. “Jer to je jedna predizborna igra”, rekla je.

“Želio je pokazati da je predsjednik čvrsta osoba, da njega ni korona ne može”, kazala je te dodala kako je u cijeloj situaciji iskorak za Trumpa što koronu više ne naziva gripom nego kugom. “To znači da je ipak nešto naučio”, rekla je.