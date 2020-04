ŠTO SAD KAŽU ANTIVAKSERI? ‘Da se cjepivo pronađe sutra, svi bi pohitali cijepiti se’; Progovorila i jedna antivakserica

Neki virolozi kažu da je potraga za cjepivom dobila tako snažnu podršku diljem svijeta da bi svaki otpor bio osuđen na neuspjeh

Stephanie, majka troje djece, odavna je članica “antivaksera”, malene, ali glasne globalne zajednice koja vjeruje da su cjepiva opasna glupost i zato njezini članovi odbijaju cijepiti sebe i svoju djecu.

No Covid-19 poljuljao je njihova stajališta pa tako i ta Amerikanka koja ne otkriva svoj identitet u strahu od kritika drugih članova svoje zajednice, kaže da bi danas bila neodlučna, 50:50 ako bi se pronašlo cjepivo za koronavirus.

“Razmišljala sam o tome”, rekla je za Reuters telefonski iz Sjedinjenih Država ta Amerikanka frustrirana stajalištem svoje skupine jer joj se čini da članstvo umanjuje ozbiljnost pandemije. “Svi smo pogođeni virusom, škole su zatvorene, mladi ljudi u bolnici, a oni i dalje govore da je to prevara.”

Virolozi tvrde da je potraga za cjepivom dobila snažnu podršku

I dok znanstvenici i farmaceutske tvrtke u cijelom svijetu pokušavaju pronaći lijek i cjepivo za novi koronavirus koji je uzdrmao planet, protivnici cjepiva, poznati kao “antivakseri” ne predaju se u borbi protiv potencijalnog novog cjepiva.

“Odbijajte, demonstrirajte”, kaže britanski član na Facebooku u objavi na pitanje kako bi reagirali ako bi se cjepivo pronašlo i bilo zakonom obvezujuće. Portorikanac Carlos Rodriguez, čija se poruka širi društvenim mrežama, odgovorio je riječima: “Onima koji su željeli svijet bez ikakvih cjepiva… evo im svijeta bez JEDNOG cjepiva”

Neki virolozi kažu da je potraga za cjepivom dobila tako snažnu podršku diljem svijeta da bi svaki otpor bio osuđen na neuspjeh. To potvrđuju i rezultati najnovijeg ispitivanja instituta ORB lnternational za Projekt povjerenja u cjepivo (Vaccine Confidence Project, VCP), tijela koje prati stajališta o cijepljenju.

‘Da se cjepivo pronađe sutra, svi bi pohitali cijepiti se’

U Francuskoj je 2018. godine svaka treća osoba vjerovala da cjepiva nisu sigurna, no danas bi samo 7 posto ispitanika odbilo cjepivo protiv koronavirusa, navodi VCP prema rezultatu ankete provedene 18. ožujka (dan nakon zatvaranja javnih ustanova i uvođenja izolacije) na uzorku od 1.000 ljudi.

U Australiji su rezultati slični, samo 7 posto izjašnjava se protiv cjepiva, a u Velikoj Britaniji na uzorku od 2.000 ispitanika protivljenje je iznosilo 5 posto.

“Da se cjepivo pronađe sutra, svi bi pohitali cijepiti se”, kaže Laurent-Henri Vignaud, jedan od autora teksta o pokretu antivaksera u Francuskoj.

Međutim, Mary Holland, potpredsjednica američke neprofitne skupine Children’s Health Defense (Obrana dječjeg zdravlja), koja je kritična prema cijepljenju, smatra da nikakva promjena nije nastupila. “Ne mislim da je virus u osnovi promijenio duboko usađenu zabrinutost ljudi zbog cjepiva”, kaže Holland.

U Kini vlada zabrinutost zbog cjepiva za Covid-19

Iako se izraz “antivakser” često povezuje s teorijama zavjere, mnogi ljudi jednostavno su zabrinuti nuspojavama ili općenito etikom farmaceutske industrije.

U svijetu svaka peta osoba smatra da cjepivo nije sigurno, ili nije uvjerena u to, pokazuje anketa iz 2018., koju je provela zaklada Wellcome Trust health fund. U Kini iz koje je covid-19 potekao vlada velika zabrinutost zbog cjepiva, prema ispitivanjima VCP-a.

Kina se suočila s nekoliko skandala koji su potkopali povjerenje u cjepivo. Jedan od njih zbio se 2018. kada je proizvođač Changsheng Bio-technology Co Ltd bio oštro kažnjen jer je lažirao podatke o cjepivu protiv bjesnoće. Tvrtka je izrazila “duboko žaljenje” zbog tog izgreda.

Nepovjerenje u ispitivanje cjepiva

Agencija Reuters pratila je diskusije na internetu – uključivo zatvorene skupine na Facebooku koja ima više do 200.000 članova, na Twitteru (Children’s Health Defense) te na YouTubeu i one pokazuju veliko nepovjerenje članova u to da bi cjepivo ako se pronađe bilo valjano ispitano.

To je bio i glavni razlog zabrinutosti cjepivom protiv pandemije svinjske gripe H1N1 u 2009. godini, kaže direktorica VCPa Heidi Larson. Brzo proizvedeno cjepivo protiv svinjske gripe 1976. godine izazvalo je u jednoj na 100.000 osoba razvoj Guillain-Barreova sindroma, poremećaja koji paralizira imunosni sustav, navodi Centar za prevenciju i kontrolu bolesti.

Instituti i farmaceutske tvrtke ubrzano pokušavaju pronaći cjepivo za koronavirus i u svijetu je nekih 115 kandidata, navodi Koalicija za Epidemic Preparedness Innovation, riječ je o globalnom savezu za koordinaciju razvoja cjepiva.

“Neće meni nitko ništa ubrizgavati, posebno ne nekakvo na brzinu razvijeno cjepivo”, kaže Amerikanka Vicki Barneck (67), koja vjeruje da je snažan imunosni sustav dovoljan za borbu protiv bolesti. Međutim, u studiji iz 2015. epidemiolozi iz CDC-a navode da “brojne studije i znanstvena istraživanja nisu utvrdila povezanost između cjepiva i smrti osim u rijetkim slučajevima.”

‘Ljudi su gladni za cjepivom’

VCP, koji provodi studiju praćenja rasprava putem mreža o koronavirusu, navodi da je analizom više od 3 milijuna objava od siječnja do sredine ožujka 2020.utvrđeno da većina ljudi željno iščekuje cjepivo. “Ljudi su gladni za cjepivom”, kaže dr. Heidi Larson.

U Italiji, teško pogođenoj covidom-19, pokret antivaksera gotovo je iščeznuo u diskusijama o koronavirusu, kaže virolog dr. Roberto Burioni. Da bi cjepivo protiv koronavirusa bilo djelotvorno, vjerojatno će se tražiti cijepljenje velikih razmjera i svake godine, kaže George Kassianos, voditelj imunološkog odjela na Royal College u Londonu. Postavlja se i pitanje na koji način dovoljno brzo distribuirati cjepivo za sve ljude koji na njega čekaju.

“Prioritet će biti cijepiti policajce, medicinsko osoblje, ljude koji čiste, a zatim rizične skupine”, kaže Douglas L. Hatch, specijalist za pandemije koji sada radi u ekipi za covid-19 u San Franciscu pa zaključuje “Kada na antivaksere dođe red da se cijepe, njima će veći problem biti kako nabaviti cjepivo čak i ako budu željeli”.

