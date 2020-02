EPIDEMIOLOZI TVRDE: ‘Koronavirus će zaraziti od 40-70 posto populacije svijeta. Pojavit će se peti, ‘endemski’ virus’

Epidemiolog smatra kako će u sljedećoj godini 40 do 70 posto populacije svijeta biti zaraženo koronavirusom, no ističe kako će većina od njih iskusiti blage simptome ili ih možda uopće neće imati

Novinar The Atlantica, inače doktor medicine po struci, napisao je za taj list podužu analizu u kojem navodi kako nas cjepivo neće spasiti od koronavirusa, za kojeg se procjenjuje da će se od njega zaraziti od 40 do 70 posto svjetske populacije.

Za koronavirus, poznat kao i SARSCoV-2 koji se prije nekog vremena širio svijetom, naveo je kako se radi o respiratornoj bolesti s ozbiljnim posljedicama. Novi tip bolesti poznat kao COVID-19 ima smrtnost od otprilike dva posto, što je eksponencijalno niže od većine zaraza koje dospiju u medije.

Mala smrtnost, ali velika panika

Zašto je ovaj virus podigao tako veliku paniku? To se nije dogodilo unatoč niskoj smrtnosti, već upravo zbog nje, prenosi Jutarnji.

Koronavirusi su slični gripi, a četiri vrste tog virusa koji najčešće napadaju ljude uzrokuju bolest sličnu prehladi. Znanstvenici vjeruju da su virusi u ljudima evoluirali kako bi maksimalno pojačali vlastito širenje – ljudi obolijevaju, ali ne umiru. No, posljednja dva slučaja zaraze koronavirusima (SARS i MERS) prešli su sa životinja na ljude, kao i H5N1. Ti su virusi za čovjeka bili vrlo smrtonosni, ali je bilo veoma malo blagih slučajeva. Da ih je bilo više, bolest bi se više i širila.

SARS i MERS zajedno su usmrtili manje od tisuću ljudi, dok je COVID-19 dosad pobio više nego dvostruko, prenosi Jutarnji. Novi virus opasan je zato jer ponekad ne izaziva baš nikakve simptome. Ljudi se zaraze, ali ne na uobičajen način.

Epidemiolog s Harvarda: Pandemija se neće moći obuzdati

Iako je reakcija svijeta na novi virus bila brža nego ikad dosad, stručnjaci smatraju kako se pandemija neće moći obuzdati. Takvog je mišljenja i epidemiolog s Harvarda Marc Lipsitch.

Naime, iako se mogućnost sprečavanja pandemije odvila u tek nekoliko dana, virus je ubrzo potvrđen u 24 zemlje. Testiranje osoba koje su već zaražene nije dovoljno dobra strategija budući da ljudi mogu proširiti virus i ako se osjećaju u redu te normalno obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti i obaveze.

Epidemiolog stoga smatra kako će u sljedećoj godini 40 do 70 posto populacije svijeta biti zaraženo koronavirusom, no ističe kako će većina od njih iskusiti blage simptome ili ih možda uopće neće imati. Također, većina će zaraženih proći i bez liječničke pomoći, no koronavirus ipak bi mogao biti fatalan za ljude koji pate od nekih drugih kroničnih bolesti – baš kao i kod gripe.

Pojavit će se nova sezonska bolest

Epidemiolozi se uglavnom slažu kako je najvjerojatnije da će se nakon ove zaraze pojaviti jedna nova sezonska bolesti, peti ‘endemski’ koronavirus, prenosi Jutarnji.

“No ako se sadašnja situacija nastavi pa bolest i dalje bude ovako teška kako je sada, u budućnosti bismo mogli imati sezone gripe, viroze i COVID-1”, izjavio je Lipsitch.

Kineski znanstvenici krajem prošlog tjedna objavili su kako je došlo i do neuobičajenog širenja bolesti s pacijenta koji im posve normalan CT pluća. Upravo zato znanstvenici se slažu da će sprečavanje širenja ove bolesti predstavljati velik izazov.

“Dvije stotine slučajeva bolesti nalik na gripu u sezoni gripe – kad ne testirate baš na tu bolest – jako je teško primijetiti. No, svejedno bi bilo dobro da čim prije otkrijemo je li to točno ili smo nešto krivo izračunali. Jedini način da doznamo je testiranje”, rekao je Lipsitch.

Virus će se zadržati među nama zauvijek

Izgledno je da će virus zauvijek ostati među populacijom, ta se varijanta znanstvenicima čini izglednijom od pronalaska cjepiva, iako će upravo na tome stručnjaci raditi kao na jednoj od glavnih strategija obuzdavanja bolesti i njenih težih posljedica.

Čelnik Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, Anthony Fauci, kazao je kako agencija Inovio nevjerojatnom brzinom radi na razvoju cjepiva. 2003. dok je trajala epidemija SARS-a znanstvenicima je od sekvenciranja genomoa do razvoja cjepiva trebalo 20 mjeseci. Fauci kaže kako je otad potrebno vrijeme dosta skraćeno, na tek tri mjeseca za određene viruse, prenosi Jutarnji.

Razvoj cjepiva traje

Direktor Koalicije za epidemijsku spremnost, grupe koja trenutno šalje velik novac u pravcu Inovia i drugih tvrtki koji razvijaju cjepiva, smatra kako će cjepivo protiv koronavirusa biti spremno za testiranje u travnju, a bude li sve u redu, konačna testiranja bila bi izvršena u kasno ljeto.

No, valja znati da čak i ako se ova predviđanja ostvare, proći će dodatno vrijeme dok se cjepivo proizvede i distribuira. Tu je i kliničko ispitivanje koje predstavlja dug i skupocjen proces.

“Kompanije koje se bave cjepivima i imaju potrebna znanja za to neće čekati sa svim svojim pogonima trenutak da ih zatrebamo”, rekao je Fauci i dodao čak i kad bi to bio slučaj, razvoj novog cjepiva značio bi ogromne gubitke, pogotovo ako bi potreba za cjepivom naglo prestala.

Osim toga, farmaceutskim kompanijama isplativije je proizvoditi lijekove za kronične bolesti nego cjepiva. Kod koronavirusa je posebno komplicirano to što virus stalno mutira pa je potrebno i stalno razvijati novo cjepivo. “Ako čekamo cjepivo da nas spasi, onda smo u problemu”, kaže Jason Schwartz, asistent na Školi javnog zdravlja na Yaleu koji se posebno bavi cjepivima.

Zatvaranje granica i zabrane nisu rješenje

Mjere obuzdavanja epidemije koja bi mogla trajati godinama nisu najsretnije rješenje – zatvaranje granica, zabrane putovanja, ograđivanje gradova nisu rješenje za takav scenarij. Osim toga, takve mjere sa sobom vuku i dodatne rizike pa će se stoga koronavirus morati tretirati uz otvorene granice, a ne blokade. Kako navodi The Atlantic, sva očekivanja vezana uz COVID-19 morat će biti napuštena te ćemo na tu bolest morati gledati kao na naš zajednički problem.