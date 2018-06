ŠTO NAKON OBEĆANJA I LIJEPIH RIJEČI? Ovo je 9 koraka koje je potrebno napraviti za stvarno razoružavanje Sjevera

Nakon povijesnog summita postavlja se pitanje hoće li sve ostati na ovom sastanku ili zaista kreće denuklearizacija Korejskog poluotoka

Donald Trump i Kim Jong Un nazvali su svoj današnji sastanak prekretnicom u povijesti, ali u dokumentu koji su potpisali nakon summita nema detalja o tome kako realizirati ključna pitanja. Kim je pristao na “potpunu denuklearizaciju Korejskog poluotoka”, a američki predsjednik je, govoreći o denuklearizaciji, ključnoj temi summita, kazao da “proces jako brzo počinje”.

No, što bi to zapravo značilo i kako zaista razoružati Sjevernu Koreju? S obzirom na veliki opseg nuklearnog programa Sjeverne Koreje, ovo bi bio najzahtjevniji slučaj nuklearnog razoružavanja u povijesti, piše New York Times.

Ovo je 9 koraka koje je potrebno napraviti za stvarno razoružavanje Sjevera.

1. Razmontirati i ukloniti nuklearno oružje

Ukloniti svako nuklearno oružje u borbenom arsenalu Sjevera i djelove izvesti iz zemlje.

2. Zaustaviti obogaćivanje urana

Demontirati nuklearne elektrane u kojima centrifuge proizvode gorivo za nuklearne reaktore i atomske bombe.

3. Onemogućiti reaktore

Zatvoriti nuklearne reaktore koji pretvaraju uranij u plutonij, drugo gorivo za bombe.

4. Zatvoriti mjesta za nuklearne testove

Potvrditi da su nedavne eksplozije koje je postavio Sjever zaista uništila kompleks.

5. Kraj H-bombe

Zatvoriti postrojenja koja mogu napraviti atomsku bombu koja je sto puta razornija.

6. Inspekcije svugdje, zauvijek

Dati međunarodnim inspektorima slobodu da lutaju i istražuju bilo gdje.

7. Uništiti biološka oružja

Eliminirati antraks i drugo smrtonosno biološko oružje i staviti ga pod konstantni nadzor.

8. Uništiti kemijska oružja

Eliminirati sarin, VX i ostala smrtonosna oružja koja je Sjeverna Koreja koristila na svojim neprijateljima.

9. Zauzdati raketni program

Eliminirati raketne prijetnje Sjedinjenim Državama, Japanu i Južnoj Koreji.