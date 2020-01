ŠTO JE NA KRAJU ISTINA? Procurilo pismo u kojem stoji da se Amerikanci povlače iz Iraka, ali ministar tvrdi suprotno

Američki ministar obrane Mark Esper rekao je novinarima u ponedjeljak kako američka vojska ne planira povući se iz Iraka, nakon što je Reuters objavio da je dobio na uvid pismo američke vojske vlastima u Bagdadu prema kojemu američke snage uskoro planiraju napustiti zemlju

“Ne postoji odluka da se napusti Irak”, rekao je Esper, dodajući da nisu izrađeni planovi za pripremu napuštanja Iraka. “Ne znam kakvo je to pismo. Pokušamo saznati od kuda to curi i što je to. Međutim, ne postoji odluka da napustimo Irak. I točka”, poručio je Esper novinarima u Pentagonu.

Esper je rekao kako je SAD predan borbi protiv Islamske države u Iraku, zajedno sa saveznicima i partnerima.

Reuters je objavio da je američka vojska napisala u ponedjeljak pismo Bagdadu, u kojemu stoji da će u idućim tjednima premjestiti svoje postrojbe iz Iraka. “Gospodine, u znak poštovanja prema suverenitetu Republike Irak i kako su zatražili irački parlament i premijer, CJTF-OIR (koalicijska vojska) premjestit će svoje snage u nadolazećim danima i tjednima kako bi se pripremile za napuštanje”, stoji u pismu koje je navodno potpisao brigadni general William H. Seely III., zapovjednik snaga koalicije, koju predvodi SAD, u Iraku.

Reuters je naveo kako su autentičnost pisma potvrdili izvori iz iračke vojske.

Načelnik glavnog stožera američke vojske general Mark Miley rekao je novinarima da je zapravo riječ o nacrtu pisma koje je nespretno formulirano i govori o pojačanom premještanju američkih postrojbi unutar Iraka. “(Pismo je) nespretno formulirano, implicira povlačenje. To se ne događa”, rekao je.

Irački parlament je u nedjelju zatražio da američka vojska napusti zemlju, nakon što je u petak američki dron ubio zapovjednika Iranske revolucionarne garde Kasima Sulejmanija u bagdadskoj zračnoj luci.

Odluka je prihvaćena jednoglasno sa 170 glasova za, ali je 158 zastupnika, većinom sunitskih i kurdskih, bojkotiralo sjednicu.

Donald Trump je zbog toga zaprijetio da će nametnuti sankcije Bagdadu, ako izbace američke snage.