‘ŠTO DA RADIM?!’ Mladić izbo svoju djevojku nožem i onda, dok je ona u agoniji umirala na podu, nazvao njenog oca za savjet

Kada mu je njezin otac kazao da odmah pozove pomoć, Clark je odgovorio da to neće učiniti govoreći da će mu ‘oni uzeti dijete’ koje on i djevojka imaju

DeAngelo Clark (30) s Floride optužen je da je ubio nožem svoju 20-godišnju djevojku Kiaru Alleynein pa dok je ona još umirala na podu, mladić je nazvao djevojčina oca preko FaceTimea. Kako piše Daily Mail, Clark je navodno djevojčina oca Sheldona pitao što da radi sada kada ju je ubio, a prethodno je tvrdio da ju je zatekao s nožem.

Kada mu je njezin otac kazao da odmah pozove pomoć, Clark je odgovorio da to neće učiniti govoreći da će mu “oni uzeti dijete” koje on i djevojka imaju. Policija je u kući u Anthonyju zatekla ubijenu Kiaru dok Clarka i njihove kćeri nije bilo. Clark je kasnije na Facebooku napisao da “sada mora završiti svoj život jer ga je žena pokušala ubiti”. Naime, on cijelo vrijeme tvrdi da je djevojka kod sebe imala nož. Clark je uhićen, a djevojčica je sada na sigurnom kod rodbine. Osumnjičeni 30-godišnjak je zapalio svoj automobil i zadobio opekline.

Iz ureda šerifa okruga Marion kažu da će se Clark suočiti s optužbom za ubojstvo nakon puštanja iz bolnice. Navodi se da je Clark pokušao spaliti dom koji je dijelio s djevojkom i kćeri. Policija je već dva puta ranije ovog ljeta došla u dom para nakon prijava za obiteljsko nasilje, no uhićenja nije bilo.

HICEM U GRUDI UBIO DJEVOJKU: ‘Iako nije htio upucati Anicu, kakvu bismo poruku poslali da smo ga oslobodili kazne?!’