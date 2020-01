ŠTO ČEKA PEDOFILA KOJEG SRBIJA TRAŽI SKORO POLA MJESECA? Padne li u ruke pravde, Malčanski berberin mogao bi dobiti doživotnu robiju

Zbog Tijaninog zakona, propisuje se da sud izriče doživotnu kaznu zatvora za teško ubojstvo, silovanje, obljubu djeteta, trudnice i nemoćne osobe

Cijela Srbija se digla na noge nakon što se doznalo da je 20. prosinca poznati i osuđivani pedofil Ninoslav Jovanović (46) oteo djevojčicu Moniku Karimanović (12). Djevojčicu i monstruma, poznatog po nadimku Malčanski berberin, policija, lovci i dobrovoljci tražili su gotovo 10 dana. Pedofil je djevojčicu pustio i policija ju je pronašla 29. prosinca u vikendici u selu Pasjača. Srećom, djevojčica nije imala previše ozlijeda te je mogla normalno komunicirati.

Nakon toga berberin se dao u bijeg i policija još uvijek za njim traga, što znači da ga gotovo pola mjeseca traže. Premda je riječ o spretnom kriminalcu koji se dobro snalazi u prirodi i može u njoj preživjeti, policija će mu najvjerojatnije stati na kraj. No, što će se onda dogoditi ovom pedofilu koji je više puta osuđivan zbog silovanja maloljetnica? Sudit će mu se po tzv. “Tijaninom zakonu” usvojenom 21. svibnja 2019., piše Alo.

Mogao bi dobiti doživotnu kaznu

Spomenuti zakon dobio je ime po 15-godišnjoj Tijani Jurić koju je 2014. u Bajmoku oteo, silovao te na kraju ubio Dragan Đurić. Zbog Tijaninog zakona, propisuje se da sud izriče doživotnu kaznu zatvora za teško ubojstvo, silovanje, obljubu djeteta, trudnice i nemoćne osobe. Kako kaže odvjetnik Nebojša Perović, takav zakon se trebao i ranije donijeti. Navodi da kada su pitanju višestruki recidivisti, osobito silovaljeti, društvo mora imati adekvatnu zaštitu od njih.

“Za kaznena djela koja najčešće čine recidivisti, poput Ninoslava Jovanovića, kazna doživotnog zatvora je upravo jedina mogućnost da se zaštiti žrtva, a tako i društvo. Trebalo je i prije uvesti ovakve kazne jer su u svijetu odavno za teža kaznena djela propisane stroge kazne zatvora u smislu višedesetljetnih robija, pa čak i doživotne kazne zatvora”, rekao je odvjetnik Perović za Alo.

Zašto je uopće takav monstrum i dalje na slobodi?

Malčanski berberin je od rane mladosti privođen zbog prijevara i krađe te je prvi put zbog silovanja jedne žene osuđen 1995. na 12 godina zatvora. No, Vrhovni sud mu je smanjio kaznu na 10 godina pa je pedofil izašao na slobodu 2005. Nakon samo dva mjeseca je oteo 12-godišnju kćer svog poznanika iz Malče, ošišao ju je i silovao. Nakon četiri dana je napao još jednu djevojčicu, i to iz sela Gornja Vrežina, no nju nije uspio zlostavljati. Tada je uhićen i osuđen na 15 godina zatvora.

Smanjenu kaznu je ponovno dao srpski Vrhovni sud pa je monstrum pušten na slobodu nakon 12 godina. Jovanović se na slobodi našao početkom siječnja 2018. pa je ponovno uhićen u listopadu iste godine jer je seksualno uznemiravao žene na Facebooku. Zbog uznemiravanja osuđen je na pet mjeseci, ali iz zatvora je izašao u ožujku 2019. Već u lipnju pedofil bježi u šumu i kreće se pripremati za otmicu nove žrtve, u ovom slučaju Monike.

Policija i Žandarmerija u potrazi za Jovanovićem pretražuje područje oko Niša, Knjaževca i Svrljiga, prenosi RTS. Pored kuća, policija ulazi i autobuse pa ispituje građane jesu li vidjeli nešto sumnjivo, piše Telegraf. Vladimir Rebić, ravnatelj policije uputio je apel roditeljima da ne puštaju svoju djecu samu, osobito žensku.

