ŠTO BRITANCIMA UOPĆE PREOSTAJE? Glasat će o odgodi Brexita, o novom referendumu, ali teško da će se išta o promijeniti

Britanski zastupnici glasat će u četvrtak o tome hoće li tražiti odgodu brexita, te o mogućem novom referendumu, nakon što su dan ranije isključili mogućnost izlaska iz EU-a bez sporazuma

Konzervativna vlada premijerke Therese May predložila je da se “razvod” s Unijom predviđen za 29. ožujka odgodi do 30. lipnja, pod uvjetom da zastupnici do 20. ožujka usvoje njezin sporazum s Bruxellesom.

BRITANSKI PARLAMENT ODLUČIO: Zastupnici odbili Brexit bez sporazuma, sutra glasovanje o odgodi

Novi referendum nema puno šanse

Predsjednik parlamenta je na dnevni red uvrstio i amandman H o održavanju drugog referenduma koji je predložio dio oporbe – nova Neovisna grupa i proeuropski konzervativci okupljeni u kampanji Glas naroda.

Anna Soubury, zastupnica koja je nedavno izašla iz Konzervativne stranke, kaže da će sudbina tog amandmana ovisiti o tome hoće li ga poduprijeti laburisti, najjača oporbena stranka.

No, njihov glasnogovornik Keir Starmer rekao je da stranka neće poduprijeti prijedlog o novome izjašnjavanju građana. “Nećemo poduprijeti amandman H. Danas se glasa o tome hoćemo li produžiti članak 50. (o izlasku iz Unije)”, izjavio je Starmer.

Odgoda, ali kakva i čemu točno

Premijerkin zamjenik David Lidington otvorio je raspravu u četvrtak riječima kako vlada nije željela odgoditi brexit, ali je na to prisiljena pošto su zastupnici u utorak drugi put odbacili plan premijerke May. “To znači da se moramo suočiti s teškim izborima”, rekao je Lidington.

Ako se sporazum idući tjedan ne usvoji, Britanija će morati tražiti dužu odgodu, a vlada bi u dva tjedna u travnju morala održati niz probnih glasanja.

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk pozvao je u četvrtak članice EU-a da podrže “dugu” odgodu brexita, ako Ujedinjeno Kraljevstvo to zatraži, pod uvjetom da London promijeni “strategiju”.

Tusk je to objavio nekoliko sati prije novog glasanja u britanskom parlamentu i tjedan dana prije summita EU-a 21. i 22. ožujka kojim će dominirati to pitanje.

Jedan europski dužnosnik kazao je da Tusk na umu ima odgodu od najmanje godine dana. Glavni europski pregovarač Michel Barnier pozvao je u srijedu London da se jasno izjasni kakvu vrstu odnosa želi s EU-om nakon brexita.

Europski čelnici žele potaknuti britansku vladu da promijeni svoj model brexita i podrži blaži razvod koji bi zemlji omogućio da, primjerice, ostane u carinskoj uniji s EU-om.