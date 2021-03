ŠTO BISTE REKLI DA MI IMAMO OVAKVE MJERE? Nijemci smiju ući u robnu kuću samo ako prethodno – rezerviraju termin

Nijemci u robne kuće smiju ući samo ako prethodno rezerviraju termin, a na snazi su i druge stroge epidemiološke mjere

Novinar Deustche Wellea Srećko Matić opisao je za N1 kako se za vrijeme epidemije živi u Njemačkoj gdje su od 8. ožujka na snazi nove mjere, tako da su određeni prostori otvoreni. “Na prvi pogled sve izgleda sasvim normalno. Trgovine su otvorene. Ovdje imamo robnu kuću, ali ne mogu ući u robnu kuću tek tako, nego prvo moraju rezervirati termin. To se zove click & meet”, objasnio je.

Istaknuo je da rezervirani termin može trajati 30, 60, 90 minuta, ovisno o tome kako prodajno mjesto odluči. Pritom se moraju nositi maske FFP2, a pri registraciji i ulasku moraju se ostaviti osobni podaci. Strogo je ograničen broj kupaca u dućanu, tako da svaka osoba mora imati na raspolaganju najmanje 40 metara četvornih. Mnoge trgovine zbog toga nisu otvorene.

Upitna sudbina AfD-a

Govoreći o politički turbulencijama, Matić je rekao da je Služba za zaštitu ustavnog poretka zaključila da stranka AfD predstavlja prijetnju ustavnom poretku. “Stranke iz Bundestaga su odranije već zahtijevale da se AfD intenzivnije promatra. Zbog toga su zaslužile kritike dijela javnosti, jer se politički obračun AfD-a mora obaviti u Bundestagu”, kazao je.

“To da se dogodi progon pravne države da se vidi je li AfD ekstremistička, to svi ovdje znaju”, objasnio je kakva je percepcija Njemaca u vezi te stranke. Rekao je da bi 9 od 10 upitanih na pitanje koja je to stranka protiv stranaca, migranata, izbjeglica, odgovorilo da je to AfD.

Zaključio je da je riječ o stranci kojoj politička budućnost zbog takvih stavova u Njemačkoj, barem zasad, ne izgleda dobro. “AfD stagnira, ima podršku od 10 ili 11 posto.”

