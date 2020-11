ŠTO BIDENOV TRIJUMF ZNAČI ZA REGIJU? ‘Srbe je nekoć nazivao nepismenim degenericima, silovateljima, ubojicama beba i koljačima’

Podupirao je ulazak Hrvatske u EU i NATO, a više se puta susretao s hrvatskom vrhuškom

Joe Biden je u Srbiji gotovo persona non grata. Kako i ne bi kad je Srbe devedesetih nazivao nepismenim degenericima, silovateljima, ubojicama beba, koljačima i agresorima. Prema Hrvatskoj s druge strane ima potpuno drukčiji diskurs, podupirao je ulazak u EU i NATO, a više se puta susretao s hrvatskom vrhuškom, javlja RTL. Dok su Amerika i ostatak svijeta imali tek maglovitu sliku o nekom ratu na brdovitom Balkanu, Joe Biden, senator države Delaware dotad je nekoliko puta posjetio regiju. Bio je jedan od rijetkih tada koji je ovako nazvao Srebrenicu.

“To je genocid! Genocid! To se tako zove! Ova administracija i ostali koji je podupiru se boje izgovoriti tu riječ. Rekli smo da nećemo zauzimati strane, ja sam tu da zauzmem stranu! Mladić je ratni zločinac! Vođa bosanskih Srba, on nije ništa bolji od Himmlera, ništa bolji od Goebbelsa, on je ratni zločinac! Karadžić je ratni zločinac! I mogu dodati da je i predsjednik Srbije Milošević ratni zločinac, ali on jedini još nije optužen”, kazao je Biden u govoru 1995. godine.

Zagovarao je bombardiranje Srbije. U Beogradu 1993. se odbio rukovati s Miloševićem, a 23 godine kasnije s Vučićem je na Skadarliji kupovao opanke.

Posjetio nekoliko puta Hrvatsku

Bivšu Jugoslaviju prvi je put posjetio još kad je kao 37-godišnji član Odbora za vanjsku politiku u Senatu stigao na pogreb Edvardu Kardelju, 1979. je pisao Titu, a Hrvatsku je posjetio najmanje tri puta.

Danas među čestitkama broji i one od predsjednika države Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. “Nastavit ćemo graditi savezničke, partnerske, kvalitetne odnose između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Imamo puno toga što nas povezuje, a naravno i šire transatlantsko partnerstvo koje postoji između SAD-a i Europske Unije”, napisao je Plenković.

2015. Kad je kao gost tadašnje predsjednice Republike posjetio Zagreb o summitu Brdo – Brijuni, susreo se i s bivšim premijerom. “Dakle Joe Biden nije nikakav baletan i svilenko, to je jedan čovjek koji ima čvrst stav, koji po meni sjajno razmišlja o nekim stvarima, ali koji je po meni već ušao po malo, da, u visoke godine”, kazao je prije nekoliko dana hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Susret s Jadrankom Kosor

Prije toga, 2010. podupirao je hrvatski put prema EU, te u Bijelu kuću pozvao tadašnju premijerku. “Taj susret s potpredsjednikom Bidenom, danas predsjednikom Bidenom, pamtim kao rijetko otvoren i rijetko prijateljski. Susret i razgovor bez uobičajenih fraza koje su, naravno, česte u političkom životu i na kraju je rekao da ostajemo zauvijek prijatelji i da se uvijek, ako zatreba, mogu javiti, nazvati ga”, kazala je bivša premijerka Jadranka Kosor.

Nije ga nazvala, ali će mu pismom poslati čestitku, koju je već primio i od bivše predsjednice s kojom se susreo više puta.

Trumpovi saveznici ne priznaju poraz

Odvjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa i drugi važni savjetnici odbijaju priznati poraz na izborima, dok u isto vrijeme demokrat Joe Biden ignorira te probleme i priprema prijenos predsjedničke vlasti. “U ovom trenutku bi za njega bilo pogrešno da prizna poraz”, rekao je Rudy Giuliani, predsjednikov osobni odvjetnik.

Iako nije priložio materijalni dokaz, rekao je da će nastaviti s podnošenjem tužbi. Trump još nije dobio nijedan važan slučaj dosad. Kevin McCarthy, najiskusniji republikanac u Zastupničkom domu, također je nagovijestio da utrka još nije gotova, rekavši da je bila pretijesna da bi se proglasio pobjednik. “Predsjednik Trump ne bi se trebao predati”, rekao je FOX-u rekao senator Lindsey Graham, ključni Trumpov saveznik.

Međutim, senator Mitt Romney, republikanac koji je dugo u svađi s Trumpom, kaže da vjeruje da ne postoji način da Trump preokrene izbore u svoju korist. “Nećete uspjeti promijeniti prirodu predsjednika Trumpa u ovim, očito posljednjim danima njegovog predsjedništva”, rekao je Romney CNN-u. “Radije bih da svijet svjedoči dostojanstvenijem odlasku. No, to jednostavno nije u prirodi toga čovjeka”, rekao je Romney.

Borba protiv koronavirusa

Bidenov tim za prijenos vlasti već radi na pripremama za preuzimanje Bijele kuće u siječnju, bez obzira hoće li Trumpova administracija pristati na suradnju ili ne. Njegov prvi konkretni korak bit će formiranje radne skupine za borbu protiv koronavirusa, koju će činiti medicinski i znanstveni stručnjaci, a čiji će sastav biti objavljenu ponedjeljak.

I dok će rezultati izbora biti formalno potvrđeni tek u nadolazećim tjednima, tradicionalno prijenos vlasti počinje kad mediji proglase pobjednika izbora i gubitnik prizna poraz. Postoji savezni zakon koji propisuje postupak prijenosa vlasti.

