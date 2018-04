ŠTO AMERIKA PLANIRA SA SJEVERNOM KOREJOM? ‘Trumpova administracija upravo je poslala mračnu, prijeteću poruku Kimu’

‘Nekoliko mjeseci nakon te američke akcije Gaddafi je snimljen dok ga pobunjenici vuku po ulicama, a oni su ga kasnije nasilno ubili. ‘To što je libijski narod ustao protiv Gaddafija ima korijene u njegovoj brutalnosti, korupciji i nekompetenciji, a ne činjenici da se on godinama ranije dogovorio s Washingtonom ili da ga je SAD nekako prevario’.

Savjetnik za sigurnost američkog predsjednika Donalda Trumpa, John Bolton, rekao je da će SAD koristiti Libiju kao model za denuklearizaciju Sjeverne Koreje, no to bi mogla biti mračna, čak i prijeteća poruka sjevernokorejskom vođi Kim Jong-Unu, piše Business Insider.

Je li Kim poduzeo dovoljno koraka za mir?

Nakon što su se tijekom prošle godine Trump i Kim častili nuklearnim prijetnjama, čini se da sada pokušavaju uspostaviti mir i diplomaciju, iako je tek malo obećanja sjevernokorejskog vođe ispunjeno. Do sada je Kim Jong-un pristao na denuklearizaciju i mirovni sporazum s Južnom Korejom, no nije poduzeo vidljive korake prema razoružanju. Iako je Sjeverna Koreja objavila da će pozvati Južnu Koreju i SAD da gledaju demontiranje njihovog nuklearnog centra, slično su činili i ranije, no dogovor bi onda prekršili. Drugi koraci koje je Kim poduzeo, poput ukidanja posebne vremenske zone, bili su jednostrani, no dovoljni za osiguravanje medijskog prostora.

Bolton je ranije otvoreno zagovarao rat SAD-a sa Sjevernom Korejom, a sada je poslao poruku koju je Kim zasigurno primio i shvatio. O planovima za denuklearizaciju Sjeverne Koreje, Bolton je rekao: ‘Mislim da trebamo model upotrijebljen u Libiji 2003. i 2004.’ ‘U slučaju Libije, primjerice, ima nekih drugačijih situacija. Jedna stvar koju je Libija učinila, a koja je dovela do toga da prevladamo skepticizam je to da su dozvolili američkim i britanskim promatračima ulazak u njihova nuklearna postrojenja’, rekao je Bolton.



Hoće li sjevernokorejski vođa inzistirati na razgovoru o Libiji?

Nedugo nakon što su SAD napale Irak i srušile Saddama Husseina s vlasti, libijski čelnik Muammar Gadafi složio se da će međunarodni promatrači posjetiti njegovu zemlju i osigurati zaustavljanje programa nuklearnog i kemijskog oružja. 2011. je ustanak u Libiji dobio podršku SAD-a i nekih NATO članica, a tu je bio i napad raketa usmjeren prema libijskoj vladi. Nekoliko mjeseci nakon te američke akcije Gaddafi je snimljen dok ga pobunjenici vuku po ulicama, a oni su ga kasnije nasilno ubili. ‘To što je libijski narod ustao protiv Gaddafija ima korijene u njegovoj brutalnosti, korupciji i nekompetenciji, a ne činjenici da se on godinama ranije dogovorio s Washingtonom ili da ga je SAD nekako prevario’, kaže Fred Hof, stručnjak za Bliski istok koji je bio i američki veleposlanik u Siriji.

‘Isto to bi moglo vrijediti i za Sjevernu Koreju’, dodaje Hof za Business Insider. U ožujku 2011., nekoliko mjeseci prije nego što je Kim Jong-un došao na vlast, Sjeverna je Koreja priopćila da je Libija pogriješila što se razoružala. Stav Sjeverne Koreje tada je bio da je dogovor o kontroli oružja sa Zapadom ‘taktička invazija za razoružanje zemlje’. Ipak, Bolton je u intervjuu za CBS priznao da je Libija ipak drugačija od Sjeverne Koreje. Te su dvije zemlje, njihovi vođe i situacije u kojima se nalaze, toliko drugačije, da Bolton uopće nije trebao spominjati Libiju. Na taj način rekavši da ne vjeruje Kim Jong-unu, zasigurno se pozvao na Libiju upravo znajući povijesne veze sa Sjevernom Korejom. I Kim će vjerojatno inzistirati na razgovoru o Libiji, gdje je nekoć moćni vođa nasilno ubijen nakon što se odrekao nuklearnog i kemijskog oružja.