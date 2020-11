ŠTO AKO BIDEN POBIJEDI, A TRUMP ODBIJE NAPUSTITI BIJELU KUĆU? U krajnjem slučaju Tajna služba morati fizički ukloniti uljeza

Ako Joe Biden pobijedi, a Donald Trump odluči ostati u Bijeloj kući, situacija se može riješiti na sudu ili naprasnim Trumpovim izbacivanjem

Donald Trump je već u nekolikoi navrata proglasio izbornu pobjedu, no suočen s time da brojanje glasačkih listića još uvijek nije gotovo, najavljuje sudske sporove kako bi dokazao namještaljku, prijevaru i krađu u koju vjeruje. U tome ga podržava i njegov izborni stožer, ali i znatni dio Republikanske stranke. S takvim stavovima nije nemoguće ostvarenje najcrnjeg scenarija – da on jednostavno odbije napustiti Bijelu kuću nakon 20. siječnja, odnosno datuma inauguracije novog predsjednika.

Američki stručnjaci kažu kako su moguća dva raspleta situacije u kojoj sadašnji predsjednik gubi izbore, ali ne priznaje rezultate, piše Vox. Prvi scenarij je pravna bitka, a drugi je da sudovi jednostavno odbace sve Trumpove zahtjeve po Bidenovoj inauguraciji.

Dva scenarija

Ako Joe Biden pobijedi, a Trump podnese tužbe kako bi osporio rezultate, što je već učinio u nekoliko saveznih država, koje će sudovi prihvatiti, Kongres ne može potvrditi rezultate sve dok se taj spor ne riješi. To znači da Trump ostaje u Bijeloj kući sve do sudskog pravorijeka. Ako o rezultatima izbora bude odlučivao Vrhovni sud, moglo bi doći do ustavne krize, što nitko ne priželjkuje.

Ako se pak Trump ne pojavi na Bidenovoj inauguraciji i ne sjedne mu iza leđa, već ostane u Bijeloj kući, onda Biden ima samo jedno rješenje.

“On bi tada imao ovlasti narediti Tajnoj službi da fizički uklone Trumpa iz Bijele kuće kao bilo kojeg drugog čovjeka koji se neovlašteno u njoj nalazi”, rekla je bivša državna tužiteljica u Michiganu, Barbara McQuade.

Vojska se ne miješa

Iako predsjednička dužnost sa sobom nosi i funkciju vrhovnog zapovjednika vojske, Biden ne bi mogao koristiti tu mogućnost kako bi “deložirao” Trumpa.

“U slučaju spora oko rezultata izbora, stvari po zakonu rješavaju sudovi i Kongres, a ne vojska”, rekao je visokopozicionirani general Mark Milley.

Najnovije vijesti o američkim predsjedničkim izborima možete pratiti OVDJE.