STIŽE VRUĆI ZRAK IZ AFRIKE: Britaniju čeka ‘najtoplija noć ikad’; kod nas opasni toplinski val, a onda će temperature naglo pasti za 10 stupnjeva!

Vruće noći zahvatit će gotovo čitavu Europu, a temperature se ni u sitnim satima neće spuštati ispod 25 stupnjeva

Toplinski val kojeg čini vrući zrak iz Afrike zahvatio je cijelu Europu. Već sada se u nekim državama bilježe ekstremne vrućine, a ništa bolje neće biti niti sljedećih dana. Tako Francuzi očekuju temperature i do 43 stupnja Celzijeva, Amerikanci se već danima prže na temepraturama i do 46, no Britanci će posebno biti izloženi udaru vrućeg zraka.

Padaju rekordi

The Sun javlja kako se noćas očekuje “najtoplija noć ikad”, s temperaturama od 25 stupnjeva. Meteorolozi kažu kako je najviša temperatura noću u Velikoj Britaniji od 23,3 stupnja izmjerena davne 1948. godine. Također, predviđaju se i visoke temperature danju, koje bi u srijedu mogle doseći i 34 stupnja. Zbog velike količine vlage Netweather upozorava da bi osjet topline mogao biti i do 44 stupnja.

Iako Britanci polažu nade u mogućnost razvoja lokalnih pljuskova krajem tjedna, meteorolog Alex Burkill je rekao kako to nije sto posto sigurno: “Sa zapada pristiže vlažno vrijeme koje bi moglo donijeti osvježenje, ali bi se i vruće vrijeme moglo nastaviti”.

Sevear Weather navodi kako bi u Francuskoj, zemljama Beneluska i Njemačkoj mogli padati temperaturni rekordni.

Sunčano i vruće

I u Hrvatskoj se također očekuje vruć tjedan, osobito na Jadranu. Tople će biti i noći, a opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje biti će sve češća i veća, javlja HRT. Tako dr. sc. Petra Mikuš Jurković za javnu televiziju prognozira: “U ponedjeljak će na istoku Hrvatske biti većinom sunčano. Jutro toplo, a danju vruće uz temperaturu od 30 do 32 °C. Samo je rijetko moguć pokoji pljusak, uglavnom u Posavini. Povremeno će puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

U središnjoj Hrvatskoj sunčano i vruće, a noću i ujutro toplo, uglavnom između 18 i 21 °C. Popodne je samo rijetko moguć kratkotrajni pljusak, većinom na zapadu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Lokalni pljuskovi su najvjerojatniji u gorju, ali će unatoč njima prevladavati sunčano, uz dnevnu temperaturu između 27 i 30 °C. Na sunčanom sjevernom Jadranu vruće, a i ujutro će već biti prilično toplo, između 20 i 24 °C. Nakon umjerene bure, danju će zapuhati vjetar s mora.

I u Dalmaciji će umjerena bura okrenuti na zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenome moru i sjeverozapadnjak. Pritom će more biti malo do umjereno valovito. Duž obale sunčano, na otocima i vedro, a u unutrašnjosti je lokalno moguć i poneki pljusak. Danju će biti vruće, u zaobalju i vrlo vruće. Podjednako i na jugu Hrvatske, gdje će prevladavati vedrina. Nakon prilično toplog jutra uz temperaturu između 20 i 24 °C, danju će se ponegdje mjeriti i 35 °C, a blago osvježenje će donositi uglavnom jugozapadni vjetar.”

Temperature iznad 30

“I idućih će dana na Jadranu biti sunčano i vruće. Predaha često neće biti ni tijekom vrlo toplih noći, stoga je na snazi i umjerena opasnost od toplinskog vala. U noći i ujutro puhat će povremeno umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. I na kopnu obilje sunca i ljetna vrućina, uz najvišu dnevnu temperaturu uglavnom između 30 i 35 °C. I noći će ponegdje biti tople, a najugodnije za spavanje bit će u gorju. Osvježenje će povremeno donositi umjeren sjeveroistočnjak, a mnogi će ga potražiti i u rijekama i jezerima.”, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković.

I DHMZ upozorava na tople noći, na Jadranu i vrlo tople te vruće dane u cijeloj zemlji. Za sutra je izdano žuto upozorenje zbog temperature za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Zbog toga se savjetuje oprez.

No, prema kartama koje je objavio DHMZ krajem tjedna stižu kiše zahlađenje koje će posebno izraženo biti u unutrašnosti zemlje. Tako će temperature rasti i kulminirati u srijedu i četvrtak, ali će u nedjelju u unutrašnjosti uz oborine biti 22 stupnja, što je pad od 10-ak stupnjeva u odnosu na dane prije.