STIŽE OPAKI BARRY, OLUJA OD KOJE AMERIKA STRIJEPI: Voda će se podići za šest metara, jedan grad je već pod vodom!

Izvanredno stanje proglašeno je u čitavoj Louisiani zbog nailaska tropske oluje Barry koja sa sobom nosi obilne kiše, koje ionako već mjesecima muče žitelje te američke savezne države

Američki predsjednik Donald Trump proglasio je izvanredno stanje u Louisiani nakon što su stanovnici zatvorili svoje tvrtke i nakon što je naređena evakuacija za nekoliko desetaka tisuća ljudi iz dijelova obale Zaljeva. Ministarstvo domovinske sigurnosti i Savezna agencija za upravljanje u hitnim slučajevima koordinirati će pružanje pomoći u slučaju katastrofe prije jačanja tropske oluje Barry, javlja Daily Mail.

Dok oluja još nije dosegla jačinu uragana, dužnosnici su upozorili da bi obilne kiše i olujni val mogli ugroziti niski New Orleans, koji je već pogođen poplavama nakon što je u srijedu 20 centimetara kiše palo na grad u samo tri sata. Centar je upozorio stanovnike New Orleansa da bi, ako oluja postane uragan, mogla donijeti olujni val s obale u ušće rijeke Mississippi što može podići razinu rijeke na šest metara, što će biti najviši vodostaj od 1927. godine, koji je dovoljno opasan da se prelije iza nasipa koji štite grad. To upozorenje je potaknulo guvernera Johna Bela Edwardsa da u srijedu proglasi izvanredno stanje. Rekao je kako je u posljednja 24 sata 28 župa izdalo upozorenja, a da ih još 14 to planira. Direktor Nacionalnog centra za uragane Ken Graham rekao je da dijelovi Louisiane mogu biti potopljeni s više od 60 centimetara kiše: “Takva vrsta oborina u ovom sustavu može uzrokovati nagle poplave i zadržavanje vode.”

Edwards je upozorio je kako bi olujni udar mogao predstavljati opasnu kombinaciju s već visokom rijekom Mississippi, koja je ovog proljeća nabujala zahvaljujući obilnim kišama i velikim količinama otopljenog snijega: “Louisiana može poplaviti zbog olujnog vala, visokih vodostaja i kiša. Doživjet ćemo sva tri slučaja.” Dodao je kako vlasti ne očekuju da se Mississippi prelije preko nasipa, ali bi promjena smjera ili intenziteta oluje mogla to promijeniti.

Barry postaje uragan?

Tropska oluja Barry je druga tropska oluja ove godine i prvi uragan koji se s Atlantika približava kopnu. Jack Beven, specijalist za uragane Nacionalne meteorološke službe rekao je kako će se oluja najvjerojatnije spustiti na kopno zapadno od New Orleansa u subotu: “Što više informacija dobivamo to smo zabrinutiji da će nas pogoditi ekstremne kiše. Ako tropska oluja Barry postane uragan, to bi bio prvi put da je uragan pogodio državu s poplavljenim rijekama”, rekao je guverner Edwards.

Prognostičari su rekli da bi tropska oluja Barry mogla prerasti u uragan danas navečer ili u subotu, što bi moglo dovesti do još većih poplava od ovih koje su jučer zadesile New Orleans. Barry bi mogao puhati brzinom od oko 120 kilometara na sat kada udari u obalu, što je malo iznad granice stvaranja uragana, a to ga čini olujom prve kategorije. Iz Nacionalnog centra za uragane kažu da bi u nekim dijelovima istočne Louisiane moglo pasti i do 50 centimetara kiše, a cijela regija mogla bi biti poplavljena s 25 centimetara oborina. Na područje New Orleansa moglo bi u nedjelju pasti 25 do 38 centimetara kiše. Očekuje se da će kišna oluja predstavljati ozbiljan test poboljšane obrane od poplava u New Orleansu.

New Orleans je već bio zahvaćen snažnim olujama. Uragan Katrina je 2005. godine ostavio najveći grada pod vodom, ubio stotine stanovnika i raselio 130.000 ljudi. Tada je vojni inženjerski korpus započeo je graditi sustav zaštite od poplava koji još nije gotov. Radovi su uključivali popravke i gradnju 560 kilometara nasipa i više od 70 crpnih stanica za uklanjanje poplavnih voda. Glasnogovornik vojnog inženjerskog korpusa izjavio je kako ne očekuje veliko prelijevanje nasipa, ali postoje bojazan za područja južno od grada. Korpus je predvidio da će nasipi u župi Plaquemines biti preplavljeni dok olujni sustav gura valove u niža područja. Inžinjerijski korpus je radio s lokalnim dužnosnicima kako bi identificirao niske dijelove nasipa te ih dodatno ojačao, rekao je glasnogovornik Ricky Boyett i dodao kako je uvjeren da su nasipi u dobrom stanju, ali je ključni problem njihova visina.

METEOROLOGINJA OPISALA BURU U DALMACIJI: ‘Malo je nedostajalo da imamo uragan u zadarskom zaleđu’

Brojna upozorenja i evakuacije

Danas ujutro je Barry bio udaljen oko 130 kilometara južno od ušća Mississippija, s vjetrovima brzine od oko 80 kilometara na sat. Očekuje se da će najniži, jugoistočni dio Louisiane biti pogođen prvi, a mnogi su poslušali zapovijedi o evakuaciji kojom je obuhvaćeno oko 10.000 ljudi u župi Plaquemines. Župne vlasti su postavile evakuacijske punktove s obje strane rijeke Mississippi. Odatle će školski autobusi odvesti ljude do mjesta za registraciju, a zatim do evakuacijskih centara. Glasnogovornica župe Jade Duplessis kaže kako se dužnosnici nadaju da će svi biti evakuirani do danas poslijepodne. Obvezna evakuacija također je izdana za Grand Isle i gradove Laffite, Crown Point i Barataria.

Upozorenje o tropskoj oluji sada je na snazi ​​za obalu Louisiane od ušća rijeke Pearl do Morgan Cityja: “Postoji opasnost od pojave opasnih olujnih valova duž obale južne i jugoistočne Louisiane, gdje je sada na snazi ​​upozorenje o olujnim udarima”, objavio je Nacionalni centar za uragane ubrzo nakon 11 sati. Prognostičari su izdali upozorenje o 180 centimetara padalina za obalu Louisiane od ušća rijeke Atchafalaya do plaže Shell. Dodatne kiše su iznimno opasne jer je Mississippi već šest mjeseci preplavljen. Očekuje se da bi donji dio toka te rijeke u subotu mogao dosegnuti vrhunac od gotovo šest metara, što je, prema podacima Nacionalne meteorološke službe, najviše od 1950. godine.

New Orleans u opasnosti

Gradonačelnica New Orleansa LaToya Cantrell također je u srijedu proglasila izvanredno stanje. Ona i drugi dužnosnici govorili su na konferenciji za novinare nakon što su oluje paralizirale promet. Gradska vijećnica je bila zatvorena, a mnoge ulice u New Orleansu bile su poplavljene. Ona je jučer upozorila da bi 48 sati obilnih kiša moglo preplaviti crpke koje grad koristi za borbu protiv oborinskih voda, što je dovelo do poplava već danas ujutro.

U srijedu se stvorila pijavica iznad jezera Pontchartrain u blizini New Orleansa, a meteorološka služba izdala je upozorenje o tornadu. Pijavica je oštetila jednu kuću, a voda je poplavila hotele i poslovne prostore u centru grada te ulice pretvorila u rijeke. Poplave su paralizirale promet i stvorile gužve u gradu. Ovaj događaj bio je sličan bujici iz 2017. koja je otkrila velike probleme i dovela do velikih kadrovskih promjena u Upravi za kanalizaciju i vodovod.

“Gradski dužnosnici kažu kako je sustav pumpi koji odvodi vodu u punom kapacitetu. No, ogromna količina kiše u tri sata preplavila bi svaki sustav”, izjavio je ravnatelj Uprave za kanalizaciju i vodovod Ghassan Korban. “Ne možemo ispumpati razine vode koje se očekuju u New Orleansu”, potvrdila je Cantrell i dodala kako pumpe već sad rade maksimalnim kapacitetom. Rekla je kako neće izdati službeni nalog za evakuaciju te pozvala stanovništvo da prikupi zalihe te osigura svoju imovinu i povuče se u skloništa. No, neki je nisu poslušali.

TAJLAND POGODILA NAJVEĆA OLUJA U POSLJEDNJIH 30 GODINA: Tropska oluja Pabuk stigla je na kopno

Strah od oluje

U gradskoj četvrti Bywater, nedaleko od Mississippija, Betsey i Jack Hazard pripremili su se za popravak ograde i kuće te pobjegli s djecom od nabujale rijeke: “Uistinu nas je zabrinula rijeka”, rekla je Betsey i dodala da se boji kako bi mogla preplaviti obližnji nasip. “Kažu da rijeka neće poplaviti New Orleans, ali imamo djecu od pet godina i deset mjeseci i ne želimo riskirati.”

U inače živahnoj i među turistima popularnoj Francuskoj četvrti, samo je nekoliko stolova na terasama kafića bilo zauzeto, a Kate Clayson iz Northamptona u Engleskoj i njezin dečko Maxx Lipman iz Nashvillea došli su na odmor u srijedu, a već jučer su planirali otići: “Žena nam je na Airbnbu rekla da je voda došla do prve stepenice naše kuće, pa smo odlučili da je bolje otići”, rekla je Clayson.

Svi kažu da su spremni

Iz Nacionalne garde poručuju kako su njihove trupe i spasilačke ekipe smještene diljem države u brodovima i amfibijskim vozilima, dok su helikopteri također u stanju pripravnosti. Zalihe, uključujući vodu za piće i deke, spremne su za distribuciju. Direktor službe za upravljanje u hitnim slučajevima okruga Harrison Rupert Lacy izjavio je prekjučer da su besplatne vreće pijeska dostupne na nekoliko mjesta i da ih stanovnici mogu pokupiti kako bi zaštitili svoju imovinu. Sličnu stvar su učinili i u Tallahasseeju, gdje su otvorena četiri distribucijska centra s vrećama za pijesak.

Oluja Barry je ranije pogodila Teksas i Floridu, a u nekim dijelovima tih zemalja je izazvala zabrinutost zbog poplava, a američki proizvođači nafte u srijedu su smanjili proizvodnju sirove nafte u Meksičkom zaljevu za trećinu. Petnaest proizvodnih platformi i četiri bušotine evakuirane su u sjevernom i središnjem Meksičkom zaljevu, jer su naftne kompanije odlučile premjestiti radnike na sigurno.