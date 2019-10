STIGLA PRESUDA: Srpska pravoslavna crkva mora srušiti crkvu izgrađenu u dvorištu obitelji pogubljene u Srebrenici

Srpska pravoslavna crkva je 1998. izgradila crkvu na zemljištu u vlasništvu obitelji Orlović, koja je cijelosti protjerana tijekom rata od 1992. do 1995. godine, a suprug tužiteljice i još 20 članova obitelji su ubijeni u genocidu u Srebrenici

Europski sud za ljudska prava u utorak je donio presudu kojom je obvezao Bosnu i Hercegovinu odnosno vlasti u Republici Srpskoj da moraju ukloniti pravoslavnu crkvu koja je protuzakonito izgrađena na zemljištu u privatnom vlasništvu žene bošnjačke nacionalnosti iz mjesta Konjević-polje u istočnoj Bosni, prenijeli su lokalni mediji.

Sudac u Europskom sudu za ljudska prava Faris Vehabović, koji je i sam iz BiH, potvrdio je za portal Klix kako je donesena presuda kojom je okončan višedesetljetni pravni spor Fate Orlović s Pravoslavnom crkvom i lokalnim vlastima u općini Bratunac, kojoj pripada i mjesto Konjević-polje.

Bespravno sagrađena crkva

Srpska pravoslavna crkva odnosno njena crkvena općina u Bratuncu izgradila je 1998. crkvu na zemljištu u vlasništvu obitelji Orlović, koja je cijelosti protjerana tijekom rata od 1992. do 1995. godine. Muž Fate Orlović te još 20 članova te obitelji ubijeni su Srebrenici u genocidu što su ga počinili vojska i policija bosanskih Srba.

Fata Orlović, koja se jedina odlučila vratiti u Konjević-polje nakon rata, u svom je dvorištu zatekla crkvu izgrađenu potpuno bespravno i zatražila njeno uklanjanje. Iz SPC su to odbili te su joj nudili različite nagodbe, no ona je to odbijala. Pokrenula je sudske postupke i dobila presude u svoju korist kojima je SPC naloženo uklanjanje crkve, no lokalne vlasti ništa nisu učinile da bi se ta presuda provela.

Narušeno pravo na imovinu

Orlović je zbog toga na kraju posegnula za tužbom protiv države u kojoj živi i u kojoj se ne provode pravomoćne sudske presude. Europski sud za ljudska prava je utvrdio kako je Fati Orlović ovime narušeno neprikosnoveno pravo na imovinu. Taj je sud je također utvrdio kako BiH mora osigurati provedbu dvije sudske presude koje su ranije donesene u korist Fate Orlović. To znači uklanjanje crkve s njihove imovine i to najkasnije u roku od tri mjeseca nakon što ova presuda postane konačna.

Bezuvjetni povrat imovine svih osoba protjeranim tijekom rata u BiH jedna je od odredbi Daytonskog sporazuma, odnosno njegovog Aneksa VII koji je u potpunosti zaštitio prijeratno privatno vlasništvo.