STIGLA OPTUŽNICA PROTIV KAPETANA BRODA SMRTI: U Budimpešti potopio manji brod i ubio 27 ljudi. Nije poštovao prednost…

Ukrajinac koji je u svibnju izazvao nesreću u Budimpešti mogao bi dobiti od dvije do 11 godina zatvora

Mađarski tužitelji u četvrtak su podigli optužnicu protiv ukrajinskog kapetana švicarskog kruzera koji se sudario s manjim brodom u svibnju na Dunavu, pri čemu je poginulo 27 ljudi. Manji turistički brod Mermaid s 35 ljudi potopio se nakon što je u njega na Dunavu u Budimpešti udario kruzer. Time je izazvana najgora nesreća na Dunavu u posljednjih pedeset godina.

Nije držao razmak i poslao signal tijekom preticanja

Od ukupnog broja poginulih 25 je južokorejskih državljana. Kapetan Mermaida i članovi posade također su poginuli, a jedan Južnokorejac još uvijek nije pronađen. Mermaid je prestigao kruzer te je imao prednost prilikom prolaska ispod mosta, rekli su tužitelji. Usprkos tome, kapetan kruzera ubrzao je, iako je manji brod bio uočljiv te ga je kapetan mogao vidjeti na radaru.

“Kapetan nije obratio dovoljno pažnje, nije se fokusirao na upravljanje brodom nekoliko minuta”, rekli su tužitelji, dodajući da kapetan nije održao sigurnu udaljenost te nije poslao radio signal i zvuči signal, što je potrebno prilikom preticanja. “(Nakon sudara) Mermaid je bio u potpunosti ispod vode oko 30 sekundi te je potonuo”, dodaju tužitelji.

Odvjetnici kažu da nije učinio ništa pogrešno

Policija je ustanovila kako je kapetan šezdesetčetverogodišnji C. Jurij iz ukrajinske Odese. Njegovi su odvjetnici prethodno rekli kako je on jako potresen, ali da nije učinio ništa pogrešno. Švicarska tvrtka Viking Cruises, koja je vlasnik kruzera, rekla je kako surađuje s mađarskim istražiteljima. Tužitelji su rekli u četvrtak da bi kapetan mogao dobiti od dvije do 11 godina zatvora.

