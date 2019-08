STIGAO MACRONU U PALAČU I DIGNUO NOGU NA STOL: Mnogi ga popljuvali zbog nekulture, ali snimka pokazuje o čemu se tu radi

Britanskom premijeru Borisu Johnsonu možda je trebalo mjesec dana da se upusti u prvo putovanje u inozemstvo, ali brzo se smjestio kod kuće u pozlaćenoj palači francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i podigao noge na namještaj, piše Reuters. Novi britanski premijer nikada se nije sramio glumiti “klauna” tijekom političke karijere pa je zato iz šale nakratko odmorio nogu na stoliću za kavu u Elysee palači, prije negoli je mahnuo fotografima u sobi.

Macron je djelovao zabavljen onime što Johnson izvodi. Scena se dogodila nakon što su se Johnson i Macron obratili novinarima u dvorištu Elyseeja. Tijekom obraćanja Macron je upozorio da nema dovoljno vremena za potpuno prepisivanje britanskog sporazuma o razvodu Brexita prije roka, zaključenog 31. listopada.

Iako su mnogi ovo vidjeli kao iskaz nepoštovanja, drugi tvrde kako snimka trenutka pokazuje o čemu se tu zapravo radi. Macron, se, naime, našalio rekavši kako je stolić toliko malen da bi Johnosnu mogao poslužiti kao tabure za noge prije no što kamere počnu snimati razgovor o Brexitu, a Johnson je samo nastavio šalu.

#FixedIT

{Macron suggest} Boris Johnson put {his} foot on {the} table {before camera’s roll & videoing of} #Brexit talks at Elysee Palacepic.twitter.com/irTd5X1Lwl@SkyNews need journalist with better observational awareness or reporting the facts not what they want to see & hear

— Julie (@ecJulie) August 23, 2019