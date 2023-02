U emisiji Intervju tjedna Davor Ivo Stier, HDZ-ov član saborskog Odbora za europske poslove i bivši ministar vanjskih i europskih poslova kazao je kako je Vladimir Putin započeo agresiju i on bi je mogao zaustaviti da to želi, ali on nije uspio ispuniti svoje ciljeve.

Stier: Rusija nije očekivala takvu reakciju EU

"On nije ispunio ciljeve i na žalost nastavlja s agresijom. Što se tiče mirovnih ciljeva, teško da se to može predvidjeti u ovoj godini", istaknuo je.

Stier je kazao kako je početak primjene koncepcije ruskog svijeta u geopolitičkom smislu već od 2008. s invazijom na Gruziju.

Naglasio je kako teško za vjerovati da će u kratkom roku doći do mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije.

Na pitanje koliko je EU pokazala snagu, što se tiče rata u Ukrajini, Stier je rekao kako Rusija nije očekivala takvu reakciju EU, a pogotovo Njemačke.

"Nova geopolitika je pokazala da je EU našla način na koji jedinstvo ostvariti, rekao je i dodao kako su se demokracije zapada našle i pronašle zajednički geopolitički interes,a li i koordinirano djelovanje", istaknuo je.

Na pitanje može li u ovom ratu biti pobjednika, Stier je rekao kako je Putin želio da Rusija bude akceptirana kao velesila ravna SAD-u. "To mu neće uspjeti", naglasio je, ali kako kaže, Rusija i dalje ostaje nuklearna sila.