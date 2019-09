STAVILI SPERMU U HRANU I DALI UČITELJICI DA PROBA: ‘Bila sam zatečena i samo sjedila u šoku. Osjećala sam se napadnuto’

Iako su se ispričali i rekli da im je užasno žao, oba učenika dobila su 30 dana u maloljetničkom zatvoru te po 100 sati dobrotvornog rada

Dvoje srednjoškolaca skupo će platiti svoju neslanu šalu, a sve nakon što su priznali da su svojoj učiteljici podmetnuli spremu u hranu. Dvojac pohađa 8. razred u školi Olentangy Hyatts, Delaware County, a incident se odvio u svibnju.

Učenici su snimili video na kojem se vidi kako na satu kulinarstva stavljaju spermu na hranu koju je kasnije probala njihova učiteljica. Naime, profesori su ocjenjivali hranu koju su spremali učenici.

Nesretna učiteljica šokirala se nakon što je saznala što su mladići učiniti te se odmah testirala na spolne bolesti, piše Daily Mail.

“Bila sam zatečena. Kako je nekome uopće to moglo pasti na pamet? Nisam imala odgovor na to pitanje, samo sam sjedila – šokirana. Zašto se to dogodilo? Zašto su izabrali mene? Osjećala sam se napadnuto”, prisjetila se nesretna žena.

‘Izgubila sam empatiju i mogućnost da u djeci vidim nešto dobro’

Ispričala je kako je do tog trenutka radila posao iz snova, a sada se sve promijenilo.

“Izgubila sam empatiju i mogućnost da u djeci vidim nešto dobro”, kazala je.

Iako su se ispričali i rekli da im je užasno žao, oba učenika dobila su 30 dana u maloljetničkom zatvoru te po 100 sati dobrotvornog rada. Isto tako morat će na psihološko savjetovanje te su dobili zadatak – napisati pismo svojoj učiteljici.

Isto tako, suspendirani su iz škole, 15-godišnjak na 10 dana, a 14-godišnjak na 5.