STAVILI EPIDEMIJU POD KONTROLU, A SAD SU PRED PROBLEMOM: Da bi ga riješili nude jaja, brašno, poklon bonove, odlazak u kino…

Kina do lipnja želi cijepiti 40 % stanovništva. Kako bi ispunila ovaj ambiciozni cilj, vlada koristi sva raspoloživa sredstva. No, u nekim regijama nema dovoljno cjepiva

Plakati, baneri i video-reklame u Pekingu pozivaju na vakcinaciju. Na internetu, po nalogu vlade, liječnici, televizijski voditelji i već cijepljeni ljudi apeliraju na savjesnost i odgovornosti građana, i to pod sloganom: “Zajedno gradimo veliki zid imunosti”, piše Ruth Kirchner za Deutsche Welle.

Peking nakon prve ubrizgane doze vakcine ponekad ljudima daje i poklone: jaja i brašno, poklon bonove za kupovinu ili odlazak u kino. Na čelu svega su takozvani „susjedski odbori”, koji su inače zaduženi za to da na terenu provodi i kontrolira politika Komunističke partije.

Wu Xiaoying je voditelj jednog takvog susjedskog odbora, Yangfangdian, u zapadnom Pekingu. Na državnoj televiziji je predstavila svoje novo dostignuće: šareni automobil za cijepljenje sa šalterom za prijavu, postajom za vakcinaciju i frižiderom. Ljudi u susjedstvu smatraju da je to dobro. “Zapravo se nisam uopće želio odmah cijepiti”, kaže Shi Min, jedan stariji muškarac. No onda je, kako kaže, došao i obavio to. “Udobno je, ovdje sam se cijepio”, kaže on.

Ambiciozni ciljevi

Kini su itekako potrebni ljudi koji su se spremni cijepiti – ljudi poput Shija Mina. Jer zbog malog broja registriranih infekcija brojni ljudi ne vide uopće potrebu da požure s vakcinacijom. Na nekim mjestima vlasti stoga vrše pritisak. Partija čak u nekim regijama prijeti prisilnim zatvaranjem prodavaonica i restorana ako se zaposlenici ne cijepe. Ciljevi su naime ambiciozni: do lipnja Kina želi cijepiti 560 milijuna ljudi, to je 40 posto stanovništva.

Taj cilj je još daleko – od prosinca je iskorišteno oko 275 milijuna doza. “Jedan od naših prioriteta su regije s visokim rizikom”, kaže Wu Liangyou iz državne Komisije za zdravstvo. Tu spadaju lučki gradovi, granične regije, veliki i srednje veliki gradovi i područja u kojima je nedavno bilo slučajeva korone.

I dok se vakcinacija dobro odvija u metropolama poput Pekinga, u brojnim drugim regijama se ne odvija tako brzo, kaže Imogen Page-Jarret. Ova analitičarka radi za Economist Intelligence Unit u Pekingu. “U Kini još uvijek mnogo ljudi živi na selu”, kaže ona. Tamo, prema njezinim riječima, zdravstveni sustav nije dobro uređen. “To će usporiti plan o cijepljenju na razini cijele zemlje”, kaže ona.

Ogroman izazov

Na selu je situacija nepregledna. Izgleda da i na sjeveru i na jugoistoku zemlje često nema dovoljno vakcina. Prema navodima medija proizvodnja ne prati potrebe. Kina je osim toga obećala drugim zemljama milijune doza cjepiva. U idućim mjesecima će se stanje poboljšati, obećao je nedavno jedan predstavnik vlade.

Do sada su korištena samo kineska cjepiva. Stručnjaci procjenjuju da Narodna republika Kina treba visoku kvotu cijepljenih kako bi zaštitila vlastito stanovništvo. Domaće vakcine imaju manju učinkovitost od onih iz Europe i SAD-a. Stoga bi moglo potrajati, možda i do sljedeće godine, dok Kina ne postigne takozvani kolektivni imunitet.

Narodna republika se tako nalazi pred dilemom: svojom dosljednom politikom kada je riječ o borbi protiv koronavirusa i rigoroznim zatvaranjem je pandemiju stavila pod kontrolu brže nego ostale zemlje. Ipak, sada bi otvaranje granica moglo trajati duže nego u drugim zemljama. Jer vakcinacija 1,4 milijardi ljudi u toj zemlji, Kinu stavlja pred ogroman izazov.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.