STARICA SA SNIMKE SERIJSKOG UBOJICE IZ BiH: ‘Da, ja sam mu pomagala. Znam Edina od malih nogu, bio je lijep kao lutka i nije pravio probleme’

Nakon višednevne potjere, pripadnici specijalne policijske jedinice iz Sarajeva jučer su u Lepenici kod Kiseljaka pronašli i ubili višestrukog ubojicu Edina Gačića. Gačić je prethodno ubio dvojicu policajaca, jednoga u okolici Sarajeva, a drugoga kod Konjica. Prije toga je bio na izdržavanju dugogodišnje zatvorske kazne i to zbog ubojstva vlastite majke te jednog suborca iz rata. Po izlasku iz zatvora odbijao je psihološku pomoć kao i sudjelovanje u programima resocijalizacije.

U vrijeme potrage za njim ponovno je postala aktualan jedna njegova snimka objavljena na YouTubeu u ožujku prošle godine. Na njoj Gačić sjedi u kući sa staricom i igra se s njenim jarićima. Dnevni avaz pronašao je staricu sa snimke i objavio razgovor svojih novinara s njom.

‘Nikad nije pravio probleme’

Riječ je o Sadiji Todorovac, 80-godišnjoj starici iz banjalučkog naselja Novoselija, gdje je svojedobno živio i Gačić. Na snimci se čulo kako joj zahvaljuje što mu je pomogla kada je izašao iz zatvora.

“Jeste, ja sam mu pomagala. Znam Edina od malih nogu. Bio je lijep kao lutka. Otac mu je isto bio naočit. Znala sam mu i oca i mater. Sjećam ga se kao malog. Gledali smo ga gladnog. Dala bih mu po deset maraka kada krene u grad. I kad imam. Nikad nije pravio probleme. Savjetovala sam ga kako sam znala. Kada je izašao iz zatvora, govorila sam mu da ni sa kim nema posla i da se ukloni od ljudi. Uvijek sam ga tako savjetovala”, kazala je starica za sarajevski Dnevni avaz.

‘Žao mi je ljudi koje je pobio, ali i njega’

Ispričala je kako su joj policajci zbog Gačića dolazili u kuću i obavljali pretres.

“Napravili su rusvaj po kući. Sve su pregledali, čak i obore u kojima čuvam koze. I šumu koja se nalazi iza obora. Ne znam ja šta su tražili i koga su tražili, ali su bili. Sve su mi haljine pogužvali. Edin mi se nije javljao. Žao mi je ljudi koje je pobio. Žao mi je i njega – kazala je Sadija Todorovac.

Gačić je nakon izlaska iz zatvora 2017. godine boravio u Banjoj Luci, a potom je preselio u Brđane kod Konjica. Kod starice Sadije nije živio nego je povremeno dolazio u njenu kuću.

“Nije on bio kod mene. Spavao je u svojoj kući kad se vratio iz zatvora, a kod mene je povremeno dolazio. Sjedne na stepenice i ispričamo se. Ja sam mu najviše pomogla. I uvijek bih mu pomogla, jer on, jadan, nema nikoga. Sestra neće ni da čuje za njega. Znam kako je njoj. Ona je vazda govorila da će on napraviti neko zlo i bila je u pravu”, kazala je.

‘Ponekad je imao zastrašujući pogled’

Mještani Novoselije kazali su za Dnevni avaz znali su da je Gačić robijao zboj ubojstava, ali kažu da je bio povučen te da nije pravio probleme.

“Nije pravio probleme, ali se na njemu vidjelo da je nešto uradio. Imao je odsutan pogled. Ponekad je taj pogled bio zastrašujući. Milicija je stalno dolazila, obilazila ga, ispitivala”, kazala je prodavačica u mjesnoj trgovini.

Jedan od susjeda uvjeren je, pak, da je Gačić ubijao iz straha.

“Ja sam bio u ratu, bio sam kod Travnika, i znam da se tako ne ponaša neko ko je prošao vojnu obuku. Sumnjam da je bio vojnik i sumnjam da je bio u mudžahedinskim odredima”, rekao je nekadašnji Gačićev susjed.

Starica Sadija kazala je da ga je nekoliko puta izravno upitala zašto je ubio vlastitu majku.

“Nije htio govoriti o tome. Rekao je da su se posvađali jer ga ona nije htjela povesti sa sobom, ali više od toga nije mi govorio”, kazala je.

