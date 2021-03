STANJE IZMIČE KONTROLI? Raste broj ilegalnih migranata u BiH. Na tisuće ih luta ulicama i boravi u napuštenim objektima

Postojeći prihvatni centri u Unsko-sanskoj županiji predviđeni su za smještaj 2500 migranata, no neki od njih primili su i veći broj ljudi

Broj ilegalnih migranata na području Unsko-sanske županije u Bosni i Hercegovini ponovo se povećava, a lokalne vlasti zatražile su pomoć drugih dijelova zemlje da stanje ne bi u cijelosti izmaknulo kontroli.

Županijski ministar unutarnjih poslova Nermin Kljajić kazao je kako u ovom trenutku najmanje tisuću i pol migranata luta ulicama gradova u tom dijelu BiH i boravi u napuštenim objektima jer za njih nema mjesta u postojećim prihvatnim centrima.

“O njima nitko ne vodi računa”, kazao je Kljajić novinarima u Bihaću, nakon što je u srijedu o trenutačnom stanju raspravljala posebna operativna skupina koju čine najviši dužnosnici lokalne vlasti.

ZBOG PANDEMIJE SE MANJE SPOMINJU, ALI ILEGALNIH JE MIGRANATA SVE VIŠE: ‘’vaku večer očekuješ da će opet doći’

Kamp koji u cijelosti nije osposobljen

Postojeći prihvatni centri u Unsko-sanskoj županiji predviđeni su za smještaj 2500 migranata, no neki od njih primili su i veći broj ljudi.

Tako u prihvatnom centru “Miral” u Velikoj Kladuši, koji je predviđen za smještaj do 700 osoba, sada boravi njih oko 950. Općinske i županijske vlasti pri tom inzistiraju da se i taj centar zatvori, a migranti premjesti na lokaciju izvan naselja, kako je to bio slučaj s onima koji su boravili u kampu “Bira”, a sada su u selu Lipa, 20-tak kilometara udaljenom od Bihaća. Lokalna policija migrante-lutalice odvodi u taj kamp, no on još nije u cijelosti osposobljen.

Iznajmljivanje smještaja migrantima

“Zatražili smo od tijela vlasti BiH da hitno otvore nove kampove u drugim dijelovima zemlje”, kazao je predsjednik županijske vlade Mustafa Ružnić.

Najavio je kako neće biti dopušteno iznajmljivanje smještaja migratima u privatnim objektima te kako će inspekcijske službe dobiti nalog provoditi pojačani nadzor da bi se to spriječilo.

Priliv ilegalnih migranata u BiH iz Srbije i Crne Gore tijekom zimskog razdoblja bio je usporen, no proljeće donosi opasnost od novog migrantskog vala pa tako i pojačanog pritiska na granicu između BiH i Hrvatske.

Granična policija BiH, s ograničenim resursima i kroničnim nedostakom ljudi, teško kontrolira ilegalne migracije.