STAJALIŠTA SU JAKO UDALJENA, ALI…: Predsjednica Europske komisije otkrila: ‘Dogovor o brexitu i dalje je moguć’

Želimo dogovor i još sam sigurna da je on moguć”, rekla je u Lisabonu Ursula von der Leyen

Dogovor Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva o brexitu i dalje je “moguć”, unatoč veoma udaljenim stajalištima uoči presudnog kruga pregovora ovoga tjedna, rekla je u ponedjeljak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

“Želimo dogovor i još sam sigurna da je on moguć”, rekla je u Lisabonu, nakon razgovora s portugalskim premijerom Antoniom Costom.

“Pozivam na odgovornost (…) jer su naša gospodarstva, s obje strane La Manchea, teško stradala u pandemiji i moramo učiniti sve kako bismo postigli razuman dogovor”, istaknula je Von der Leyen.

Britanci žele izmijeniti uvjete ugovora

Britanci su u ponedjeljak ponovili da žele izmijeniti uvjete ugovora o izlasku iz EU-a po cijenu da ugroze pregovore s Europljanima o budućim trgovinskim vezama koji se trebaju održati u Bruxellesu.

“Stajalište Ujedinjenog Kraljevstva je veoma daleko od onoga što EU može prihvatiti”, rekao je potpredsjednik EK-a Maroš Šefčovič nakon sastanka s britanskim državnim ministrom Michaelom Goveom u belgijskom glavnom gradu.

“Obojica smo otvoreno rekli da smo još međusobno udaljeni. No isto tako smo bili jasni u vezi sa činjenicom da želimo prevladati tu udaljenost”, uzvratio je Gove putem britanske televizije.

Glavna tema njihovih razgovora je veoma sporan nacrt zakona o kojemu upravo raspravlja britanski parlament i koji dovodi u pitanje neke obveze UK-a u ugovoru koji uređuje njegov izlazak iz EU-a 31. siječnja.

Tekst preispituje neke odredbe o britanskoj pokrajini Sjevernoj Irskoj predviđene kako bi se spriječila ponovna uspostava granice s Republikom Irskom, koje su ocijenjene presudnima za očuvanje mira na otoku.

Bijesni zbog takvog zaokreta koji, priznaju same britanske vlasti, krši međunarodno pravo, Europljani su Londonu dali rok do kraja mjeseca, dakle do srijede, kako bi povukao svoj nacrt, u protivnom će se obratiti sudu.