STABILNOST NA PODRUČJU JUŽNOG KAVKAZA UPITNA: U sukobu Armenije i Azerbajdžana poginulo najmanje 16 osoba

Najmanje 16 vojnika ali i određen broj civila poginulo je u nedjelju u najžešćim borbama između Armenije i Azerbajdžana od 2016., koje bude strahove oko stabilnosti na području južnog Kavkaza, koridora za naftu i plin za svjetska tržišta.

Sukobi između dviju bivših sovjetskih republika, koje su ratovale devedesetih godina prošlog stoljeća, počeli su u nedjelju ujutro, a nastavili su se i u ponedjeljak raspoređivanjem teškog topništva na obje strane. Radi se o najnovijem odmjeravanju snaga u dugogodišnjem sukobu oko Nagorno-Karabaha, odmetnute regije unutar Azerbajdžana naseljene uglavnom Armencima.

President of @ArtsakhOfficial: "No one should be despaired over any loss, over any victim, over any wounded. They declared a war? They will get a war!" #NKpeace #NKstrong #Karabakhnow #ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ pic.twitter.com/zb3aoWKKcV

— Armenia 🇦🇲 (@armenia) September 27, 2020