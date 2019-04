SRPSKI TABLOIDI O POŽARU PISALI TOLIKO GNJUSNO DA JE REAGIRAO I FRANCUSKI AMBASADOR: ‘Imam duboki prezir za ljude koji to rade’

Zanimljivo je i da su tabloidi brzo promijenili ton nakon reakcije predsjednika Vučića

Veleposlanik Francuske u Beogradu Frederic Mondoloni rekao je u utorak, dan nakon katastrofalnog požara u katedrali Notre Dame u Parizu, da ga duboko pogađaju naslovi u nekim srbijanskim medijima koji su požar nazvali “božjom kaznom“ te je prema onima koji to čine izrazio „dubok prezir”.

‘To nije Srbija koju sam zavolio i upoznao’

“To je skandalozno, to me duboko pogađa i imam samo duboki prezir za ljude koji to rade. Za mene to nije Srbija koju sam zavolio i upoznao u proteklih 18 mjeseci, koliko sam ovdje“, izjavio je u utorak novinarima Mondoloni, reagirajući na naslove pojedinih medija u Srbiji u ponedjeljak navečer dok je požar uništavao jednu od ikona kršćanstva i gotičke arhitekture u Parizu.

Mondoloni drži da ljudi koji to čine misle da time brane svoju zemlju, ali zapravo čine veliku štetu.

Francuski veleposlanik istaknuo je da bi, ipak, trebalo zapamtiti poruke potpore koje su stigle od predstavnika vlasti i građana Srbije.

‘Božja kazna zbog zastave lažne države Kosovo’

Tabloid Informer, koji otvoreno podržava predsjednika Srbije i vladajuću koaliciju, u ponedjeljak je na svom portalu objavio tekst s naslovom: „Stigla ih Božja kazna! Francuzi prije šest mjeseci okačili zastavu lažne države Kosovo u katedrali, SADA je uništava vatrena stihija“.

Sličnim naslovom o „Božjoj kazni“ katastrofalni požar u Notre Damu propratio je i portal tabloida Alo, također otvoreno blizak vlasti.

Intonacija u naslovima Informera promijenila se ubrzo pošto je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na svom Twitteru izrazio žaljenje zbog požara i ponudio pomoć Srbije u obnovi katedrale.

“Svi građani Srbije su tužni zbog Notre Dama. Mi smo uz naše francuske prijatelje i spremni smo pomoći obnovu tog simbola francuske i svjetske civilizacije”, poručio je Vučić.

Brzo promijenili intonaciju

Ubrzo potom Informer je sa svoje internetske stranice skinuo naslov o „božjoj kazni“ i nastojao relativizirati skandal novim naslovom koji se poziva na predavanje kako su zvona katedrale Notre Dame, navodno, zvonila u znak počasti srpskoj vojsci postradaloj u sukobu s Osmanskom imperijom na Kosovu 1389. godine.

Predsjednik Srbije nije komentirao te izgrede, ali srbijanski mediji u utorak su prenijeli ocjene francuskog dnevnika “Le Figaro” da su “vlastima bliski” srpski tabloidi objavili naslov “Božja kazna”.

Tabloidi su tako reagirali zato što je pri obilježavanju primirja u Prvom svjetskom ratu na Notre Damu bila istaknuta i zastava “samoproglašenog Kosova” čimu je “pljunuto na srpske žrtve” na Kosovu.

Pariški dnevnik dodaje da su “međutim, iskazani i drugačiji stavovi”, navodeći i mišljenja u Srbiji kako bi se svi oni koji se raduju stradanju Notre Dama, morali zapitati koji su i “naši (srpski) grijesi”, jer je 2016.. godine požar također razorio srpsku crkvu Sveti Sava u New Yorku.

“Le Figaro” je također primjetio i da su se “odnosi Pariza i Beograda zatrovali još više nakon što je kosovski predsjednik Hashim Thaci 11. studenoga dobio počasno mjesto, a srbijanski predsjednik Vučić bio je smješten na sporednu tribinu” u prigodi obilježavanja 100. obljetnice primirja u Prvom svjetskom ratu u Parizu.