SRPSKI ŠVERCER DRŽAO ILEGALNU ROBNU KUĆU: Na crno kafićima prodavao rijetku Putinovu votku, a evo koliko bogatstvo je za nju naplaćivao

Pogledajte šta je sve otkriveno u jednom „sivom“ magacinu u samom centru Beograda u kome se nalazila roba vredna više od 28 miliona dinara. Carinici i poreznici zatekli su u tom prostoru sve – od igle do lokomotive!

