SRPSKI POLITIČAR UHIĆEN NA AERODROMU U FRANKFURTU: Terete ga za krađu parfema, a objašnjenje je nenadmašno

“Uzimam u ruku parfem i tri ruža za usne. Odjednom doživljavam jaku, stravičnu, snažnu i neizdrživu bol u trbuhu, kao da mi je netko zabio nož. Zgrčim se i osjećam kako mi se crijeva počinju prazniti. Istrčavam napolje i ulazim u toalet. Poslije 15 minuta u WC-u shvaćam da mi je parfem u ruci”, objasnio je incident zastupnik u Skupštini Srbije

Zastupnik Socijaldemokratske partije Srbije u tamošnjoj Skupštini, Meho Omerović, priveden je u zračnoj luci u Frankfurtu pod sumnjom da je iz duty free shopa ukrao parfem, ruž za usne i kremu za lice u vrijednosti od 150 eura.

Omerović, koji je s parlamentarnim izaslanstvom putovao u Bruxelles, a u Frankfurtu se zatekao u tranzitu, osumnjčen je da je pokušao iznijeti spomenutu kozmetičku robu, a prijavio ga je zaštitar iz duty free shopa. Njega su potom uhitili njemački policajci, no pušten je zahvaljujući diplomatskom imunitetu koji uživa kao zastupnik Skupštine Srbije.

S parfemom u ruci otrčao u WC

Omerović je o ovome incidentu govorio u programu TV Prve, a njegovo objašnjenje slučaja nenadmašno je i poprilično urnebesno. On se, naime, opravdao – želučanim tegobama, piše Blic.

Dodao je da je želučane tegobe osjetio već pri polasku iz Beograda, zbog čega je već u zrakoplovu išao u zahod te da su to potvrdili i njegovi kolege iz parlamentarnog izaslanstva, ali i neki predstavnici OESS-a (Organzacije za europsku sigurnost i suradnju).

Sletivši u Frankfurt, Omerović je, kaže, imao malo vremena do leta za Bruxelles. Uputivši se prema ulazu (“gateu”) 32 u prolazu je uočio povoljnu ponudu u jednom duty free shopu.

“Primjetio sam male free shopove i akciju od 30 posto sniženja na parfeme. Uzimam u ruku parfem i tri “loreal” ruža za usne. Odjednom, međutim, doživljavam jaku, stravičnu, snažnu i neizdrživu bol u trbuhu, kao da mi je netko zabio nož. Zgrčim se i osjećam kako mi se crijeva počinju prazniti. Uspaničarim se i izbezumi. Tražim strelice za toalet. Istrčavam napolje i ulazim u toalet. Poslije 15 minuta u WC-u shvaćam da mi je parfem u ruci”, ispričao je Omerović svoju stranu priče.

“Iz mojih crijeva je izlazilo”

Po izlasku iz zahoda krenuo je natrag u duty free shop. No, na vratima ga je dočekao mlađi čovjek i pozvao ga.

“Kažem mu da znam sve i objasnim mu da sam imao medicinski problem. On uzme moj ruskak i počne kopati po njemu. Dovede me do blagajne, izlazi račun, a on traži putovnicu i boarding kartu. Kada je vidio moju putnu ispravu, pitao me je li diplomatska, a ja sam mu odgovorio da jest. On mi je rekao da sačekam, nekog je pozvao i nakon 20 minuta stiže policija”, ispričao je Omerović pred televizijskim kamerama.

Policajci su mu pregledali i fotografirali kartu i putovnicu te mu rekli da može ići. Kaže da se nije pozivao na diplomatski imunitet, a da na koncu nije ni uzeo parfem. Ipak, na kućnu adresu mu je stiglo policijsko izvješće u kome stoji da protiv njega nije podnesena prijava.

“To je bilo situacija kada sam se pogubio i izbezumio. Pazite, u tom trenutku je iz mojih crijeva izlazilo”, kazao je Omerović.