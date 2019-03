SRPSKI POLITIČAR U BIZARNOM VIDEU SA STUDENTICAMA: Javnost u Srbiji plače od smijeha

Tijekom posjeta Egiptu zajahao je devu uz zvuk srpske himne, mahao je na govoru kokošjim nogicama te u rodnu Jagodinu dopremio žirafu

Dragan Marković Palma, kontroverzni srpski političar koji na sve moguće načine pokušava ostati u centru pažnje, opet je ostavio javnost bez teksta nakon što je procurila snimka njegovog ‘nastupa’.

Naime, on je u Beč poveo čak 850 građana, među kojima je najviše studenata s ciljem da se upoznaju sa životom na Sveučilištu u Beču. Nakon što su obišli brojne atrakcije u gradu, od Beča su se oprostili na fešti uz harmoniku. Tom prilikom Palma je izazvao par studentica da mu demonstriraju svoje borilačke vještine.

One su dolazile jedna po jedna do njega i glumile da ga napadaju dok se pomicao naprijed/natrag. No to nije sve. Dok se odvijala ‘dramatična’ scena u pozadini se čulo: “Ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine”.

Nije mu prvi put

“Kakva ovo bolest? Ne Palmina nego ovih koji učestvuju u toj lakrdiji”, “U kakvoj zoni sumraka mi živimo?”, “Vučić istripovao da je Tito, a ovaj da je Gadafi”, “Spremni smo takoreći za ulazak u EU! Ovako se bre slavi tradicionalno u nas Srba!”, komentirali su brojni korisnici Twittera ispod bizarnog videa.

Podsjetimo, Palma je već poznat po svojim bizarnim nastupima. Tijekom posjeta Egiptu zajahao je devu uz zvuk srpske himne, mahao je na govoru kokošjim nogicama te u rodnu Jagodinu dopremio žirafu. Kada to sve zbrojite, ovaj mu potez i nije tako čudan.