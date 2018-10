SRPSKI ODGOVOR NA HRVATSKI ‘VELEBIT 18’: Vulin najavio vojnu vježbu s više od 6000 vojnika

Budući da se vježba u Srbiji održava mjeseca dana nakon vojne vježbe hrvatskih Oružanih snaga, to se može smatrati i svojevrsnim odgovorom Hrvatskoj

Nakon što su Oružane snage Republike Hrvatske od 13. do 15. listopada održale veliku vojnu vježbu “Velebit 18 – združena snaga” u kojoj je na jedanaest lokacija diljem zemlje sudjelovalo 5500 pripadnika Hrvatske vojske i pričuvnog sastava, sličnu vojnu vježbu 11. studenoga održat će i Vojska Srbije. Budući da se vježba u Srbiji održava mjeseca dana nakon vojne vježbe hrvatskih Oružanih snaga, to se može smatrati i svojevrsnim odgovorom Hrvatskoj.

Vježba u Srbiji bit će održana 11. studenoga, na Dan primirja, odnosno na stotu godišnjicu završetka Prvog svjetskog rata. Stoga će, po riječima srpskog ministra obrane Aleksandra Vulina, vježba nositi naziv “Vijek pobjednika”.

6000 vojnika, 469 borbenih sustava, 24 zrakoplova…

“Možda je to za druge bio dan primirja, no za nas je to bio dan pobjede, oslobođenja i zato će se vježba zvati „Vijek pobednika”. Nikad do sada vježbe se nisu izvodile na ovakav način, istodobno na više lokacija s bojevom upotrebom”, kazao je Vulin u intervjuu beogradskoj Politici.

Vulin je iznio podatak da će više od šest tisuća pripadnika Vojske Srbije na pet lokacija s 469 borbenih sustava i 24 borbena zrakoplova istodobno izvoditi složene prikaze obučenosti.

“Sudjelovat će svi naši rodovi vojske. Forsirat će se rijeke i prebacivati borbena tehnika, zrakoplovstvo će bombardirati ciljeve, protuzračna sredstva pokazat će kako bi branila naše nebo, artiljerija će prikazati domet i moć, oklopne jedinice u velikom će broju gađati u pokretu, naše će pješaštvo pokazati brzinu i obučenost, padobranskim desantom pokazat ćemo kako bi se reagiralo na terorističku prijetnju i kakvim sredstvima raspolažemo za borbu u otežanim uvjetima”, u dahu je iznio srpski ministar obrane.

