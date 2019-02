NOVI DETALJI ŠAULIĆEVE SMRTI: ‘Žalio se da ga nešto guši, dali su mu nešto za uspavljivanje i više se nije probudio’

‘Šaban je iz automobila izašao bez tragova ozljeda. Žalio se da ima problema s grlom, grudima, da ga nešto guši. Pozvali su helikopter i dali mu neka sredstva za uspavljivanje i on se više nije probudio. U bolnici su pokušavali reanimaciju, otvorili ga i utvrdili da je došlo do komplikacije aorte’, izvijestio je javnost srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić

Nakon prometne nesreće, a prije nego što je preminuo, popularni srpski folk-pjevač Šaban Šaulić bio je pri svijesti i izašao je neozlijeđen iz automobila, kazao je ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić gostujući na jednoj srpskoj televizijskoj postaji. Dačić smatra da zbog tog detalja treba dodatno ispitati uzrok smrti Šabana Šaulića, piše Blic.

“Šaban je iz automobila izašao, ali se osjećao toliko loše da je praktički trebalo intervenirati i odvesti ga u bolnicu. Osjećao se loše, ali bio je pri svijesti. Izašao je bez tragova ozljeda. Žalio se da ima problema s grlom, grudima, da ga nešto guši. Pozvali su helikopter i dali mu neka sredstva za uspavljivanje i on se više nije probudio. U bolnici su pokušavali reanimaciju, otvorili su ga i utvrdili da je došlo do komplikacije aorte. Tužitelj sada traži obdukciju da se vidi zbog čega je umro”, kazao je Dačić koji je bio prijatelj sa Šaulićem.

‘Treba biti pokopan u Aleji velikana’

Potom se Dačić, i sam poznat po tome što voli zapjevati nakon protokolarnih obaveza, a nerijetko i pred državnicima, osvrnuo na lik i djelo Šabana Šaulića rekavši da je njegova smrt veliki gubitak.

“Bio je dobar čovjek, uvijek se odazivao i pomagao mladim pjevačima, pjesme im je smišljao, nije bio tašt. Volio je pjevati. Ima pjevača koji otpjevaju dvije, tri pjesme i doviđenja. On je bio u stanju ostati cijelu noć i pjevati iz duše. Jedan je Šaban, teško će ga itko zamijeniti. Gdje god se okreneš, to je Šaban. Sve pjesme koje volimo, većina, to su njegove pjesme. Naravno da treba biti pokopan u Aleji velikana”, nanizao je ministar Dačić posmrtne pohvale pjevaču Šauliću.

‘Treba utvrditi jesu li liječnici nešto pogriješili’

Dodao je kako je upravo on vijest o Šaulićevoj smrti javio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

“On je bio na njegovoj slavi, mi smo s njim bili prijatelji, družili se, čovjek to teško može prihvatiti. Čovjek nikad ne zna kada će otići s ovog svijeta, zato treba svaki dan živjeti kao da je zadnji. Najgore je od svega što je njegov (Šaulićev) sin pripremao svadbu, ali dogodilo se kako se dogodilo…”, nastavio je Dačić svoju kontemplaciju o životu i smrti.

Na koncu je progovorio i kao državni dužnosnik.

“Sada govorim kao ministar vanjskih poslova. Sada je glavni cilj da se tijelo što prije dopremi u Srbiju i da se utvrde detalji, jesu li liječnici nešto pogriješili… Ovdje se radi o smrti dvojice ljudi. Tu nije bilo svjedoka. Vozač, Šaban i njegov kum su bili jedini tamo i odvedeni su u tri različite bolnice. Zašto se tijelo može vidjeti tek u četvrtak? Tijelo je pod nadležnošću tužitelja. Sutra će, ako uspiju, sin i kći vidjeti tijelo i oprostiti se od oca, ali to su teške stvari. Ljudima je bitno da ga vide”, zaključio je ganuti Dačić.

