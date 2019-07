SRPSKI MEDIJI PIŠU O ‘PAKLENOM PLANU’ KOSOVARA: ‘Thaci priprema napad i na samom tlu Srbije’

Srpski političar ide i korak dalje te kaže kako će Albanci prebaciti odgovornost na Srbiju

“Prištinske vlasti, umjesto da ukinu takse (carine koje je Kosovo uvelo na uvoz proizvoda iz Srbije) upuštaju se u opasnu igru koja ima za cilj izazvati sukobe – ili novim upadom na sjever Kosova ili bočnim pritiscima preko juga središnje Srbije”, tvrdi za Kurir Milovan Drecun, predsjednik parlamentarnog Odbora za Kosovo srpske Skupštine.

‘Prebacuju krivnju na Srbiju, a oni ne žele dogovor’

On, kaže, točno zna i kakav je plan Kosovara. Kaže da Priština namjerno unosi sve veće tenzije, a pritom za sve krive Srbiju.

“Žele pojačati napetost nasilnim potezima prebacujući krivicu na Srbiju što nema napretka u dijalogu. Oni ne žele da se nastave razgovori, nego nasilje radi prebacivanja odgovornosti na Srbiju te da se u jednom trenutku proglasi ujedinjenje Kosova i Albanije”, smatra Drecun.

Vojna akcija sprječavanja šverca

“Nema dvojbe da je izvršena koncentracija snaga i da se pripremaju za upad na sjever KiM, a pojačane obavještajne aktivnosti KFORA ukazuju na opasnost od provođenja takve akcije. Te snage, koje su nagomilane uz sjever, mogu intervenirati pod izgovorom sprječavanja, kako oni kažu, šverca iz središnje Srbije, što može izazvati sukobe sa srpskim narodom. Ako KFOR to ne bi zaustavio, to bi moglo dovesti Srbiju u poziciju da ona mora da intervenirati kako bi zaštitila Srbe”, kaže zastupnik rodom s Kosova.

Pojasnio je i što točno smatra pod “bočnim pritiscima” o kojima govori. Prije svega, tu govori o kolegi zastupniku Sulejmanu Ugljanjaninu, Bošnjaku i zastupniku SDA Sandžaka u Skupštini. On, tvrdi Drecun, traži poseban status za Sandžak (ili, kako ga Srbi nazivaju, čisto zemljopisni, Raška oblast, negirajući tako kulturološku i povijesnu specifičnost kraja s većinski bošnjačkim stanovništvom; slično kao što i Kosovu u pravilu dodaju Metohija, naziv visoravni koja je zapravo dio Kosova).

Okomio se i na kolegu zastupnika iz Sandžaka

Prema Drecunu, Ugljanjin između redova prijeti neredima u Sandžaku, ako Srbija ne prizna Kosovo.

“Ugljanin tvrdi da je Kosovo nezavisno, traži specijalni status za Rašku oblast i time se Beogradu daje na znanje da ako ne bude popustljiv u rješavanju kosovskog pitanja, može doći do nasilja u Raškoj oblasti”, Tumači Drecun.

No, to nije sve. Drecun je uvjeren da Kosovari pripremaju napad i na samom tlu Srbije, točnije na području općina Preševo, Medveđa i Bujanovac. Te općine su imale albansku većinu te je tamo od 1999. do 2001. djelovala Oslobodilačka vojska Preševa, Medveđe i Bujanovca, svojevrsna sljedenica Oslobodilačke vojske Kosova, koju su za razliku od OVK-a i zapadne sile smatrale terorističkom organizacijom.

“Thaçi je nedavno razgovarao sa zapovjednicima bivšeg OVPMB-a, a s njima jedino može raspravljati o tome imaju li dovoljno kapaciteta izvršiti nasilne akcije prema Srbiji”, ističe Drecun.