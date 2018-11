SRPSKI KRVNIK JAVIO SE U PROGRAM UŽIVO, PA SVE RAZDRAGANO POZDRAVIO: ‘Ljubi vas deda Ratko’

Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić telefonski se javio u emisiji jutarnjeg programa Televizije Happy

Danas se u jutarnjem programu srpske Televizije Happy, u emisiji koju vodi Milomir Marić, skupila posebno interesantna klika. Gosti su bili lider Srpske radikalne stranke i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, Darko Mladić, te član ruske Dume Pavel Dorohin, a da stvar bude još zanimljivija Darko je telefonski pozvao svog taticu, osuđenog zločinca i ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.

Kako izvještava N1 televizija, nakon što ga je sin nazvao i zamolio da se obrati javnosti, Ratko je pozdravio pristune goste u studiju, a posebno Šešelja, brata po oružju i nečovječnosti.

‘Ljubi vas deda Ratko’

“Ljubi vas deda Ratko”, razdragano je pozdravio Ratko, pa nastavio: “Ovaj Marić neka dođe da me obiđe, neka on intervjuiše Vojislava Šešelja, a i Voja neka dođe…Darko, reci Voji da dođe da igramo šah, jer sam ga zadnji put tukao 7:1. I to mu je tu bila prisutna i ona njegova ‘Kosovka devojka’ i loše je prošao.”

Ratko je zatim pozdravio Šešeljevog sina i ocijenio da će on biti bolji od oca, što god bi to trebalo značiti, kao što je i njegov sin bolji od njega.

Uputio pozdrav Rusiji i Komunističkoj partiji

A, onda je Mladić pozdravio i Dorohina na ruskom jeziku i Komunističku partiju.

“Poseban pozdrav za Rusiju. Pozdravi Komunističku partiju sovjetsku, pardon, ruske federacije. Pozdrav za Pavela i neka otvori oči što ovaj NATO hoće, mnogo se šire ka Rusiji. I neka Voja malo omrša. Živi bili”, rekao je Ratko, osuđeni ratni zločinac za genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, zločin protiv čovječnosti, ubojstvo, nehumano djelo prisilnog premještanja, deportaciju, teror i protupravne napade na civile.