KOLUMNIST O NAPETOSTIMA NA RELACIJI ZAGREB-BEOGRAD: ‘Vučić koristi Vulina kako bi se prikazao većim nacionalistom od Šešelja’

Srpskom ministru obrane Aleksandru Vulinu hrvatsko je Ministarstvo vanjskih poslova zabranilo dolazak u zemlju. Ranije je Vulin, najavivši svoj dolazak na područje Jasenovca u vrijeme službene državne komemoracije za žrtve ustaškog logora, izjavio kako o njegovu dolasku u Hrvatsku ‘može odlučiti vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srbije, gospodin Aleskandar Vučić, a nikako o tome ne mogu odlučivati hrvatski ministri’. Nakon što je hrvatska Vlada objavila kako dolazak Vulina u Hrvatsku sada nije dobro rješenje zbog njegovih neprihvatljivih izjava, Srbija je najavila kontramjere.

‘Srbija kao suverena i neovisna zemlja, sasvim sigurno, reagirat će recipročnim mjerama. Kakvim mjerama – pretpostavljam da će odluku donijeti Vlada Srbije na svojoj sljedećoj sjednici u četvrtak’, kazao je predsjednik Aleksandar Vučić te dodao kako ne očekuje reakciju EU povodom isticanja zastave s ustaškim pozdravom u Jasenovcu. Najavio je i razmatranje opcije da Srbija sama izgradi neko spomen područje za Jasenovac i druge zločine.



Plenković se ne želi javiti srpskoj premijerki

Premijerka Srbije Ana Brnabić požalila se na pogoršavanje odnosa s Hrvatskom te ponovila kako ne razumije zašto joj premijer Andrej Plenković nije uzvratio poziv.

U analizi Radija Slobodna Europa ocjenjuje se kako bilo kakve protumjere Srbije ne bi bile dobre ni po jednu ni po drugu zemlju. Bivši diplomat Simeon Pobulić rekao je kako Srbija jedino može zabraniti nekom hrvatskom ministru da dođe u Srbiju. Dodaje kako ne bi imao razumijevanja za bilo kakve oštre odgovore Srbije Hrvatskoj.

‘Ja ne mogu shvatiti da bi sada Srbija išla na neke vrlo oštre odgovore jer joj to, na kraju krajeva, uopće nije potrebno. Dakle, ja ne bih radio od toga neku veliku stvar’, kazao je bivši diplomat.

Kolumnist i bivši državni tajnik u srpskoj Vladi, Vlatko Sekulović, za RSE je kazao kako nije jasno služi li Aleksandar Vulin Vučiću kao megafon za vlastite nacionalističke stavove iz prošlosti ili za nacionalistički dio biračkog tijela.

Nacionalistički stavovi ili taktiziranje?

‘Mislim da Vučić koristi Vulina i njemu slične kako bi se kamuflirao prema nacionalističkom dijelu biračkoga tijela i kako bi se prikazao na neki način većim nacionalistom od Vojislava Šešelja. To je funkcija Vulina. Sad, jedino je pitanje koliko je to stvarna namjera, u smislu neke politike prema Hrvatskoj, a koliko je to neko taktičko prilagođavanje. Radi li se tu o neprevaziđenim stavovima iz prošlosti ili je riječ o izbjegavanju konfrontacije s tim nacionalističkim biračkim tijelom, za koje Vučić jednostavno ne može pretpostaviti kakav će biti krajnji ishod političkog sukoba’, ocjenjuje Sekulović.

Vučić pogazio vlastitu riječ

U veljači, uoči susreta s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, Vučić je kazao kako Hrvati i Srbi nemaju sukobljene interese po pitanju budućnosti i predložio šestomjesečni moratorij na rasprave o temama iz prošlosti. Taj rok još nije prošao, a moratorij je već prekršio Vojislav Šešelj koji je navodno izgazio hrvatsku zastavu i Vulin koji konstantno daje zapaljive izjave o Hrvatkoj. Isti moratorij nije ispunio ni sam Vučić.