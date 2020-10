SRPSKI EPIDEMIOLOG POKUŠAO MOTIVIRATI GRAĐANE NA NOŠENJE MASKI: ‘Po Hrvatskoj vidimo što nas očekuje, ne trebamo misliti da smo mi nešto posebno’

Srpski epidemiolog Predrag Kon iskoristio je sve nepovoljniju epidemiološku situaciju u Hrvatskoj kako bi građane Beograda potaknuo na nošenje maski i držanje distance, jer će u protivnom grad uskoro biti opet u karanteni

Koronavirusom je u Srbiji od početka pandemije zaraženo više od 36.000 osoba, a njih 776 je preminulo. Najteža je situacija u Beogradu, zbog čega je njihov epidemiolog Predrag Kon upozorio na zabrinjavajuću situaciju u Hrvatskoj kako bi potaknuo građane da nose maske i paze na fizičku udaljenost. Zaprijetio je i zatvaranjem glavnog grada.

“Po Hrvatskoj vidimo što nas očekuje, ne trebamo misliti da smo mi nešto posebno i da će od cijele Europe nas mimoići. Ako građani ne budu nosili maske i pridržavali se fizičke distance, nema druge mjere osim zatvaranja Beograda. Ne interesira me politika, nepovjerenje u krizni stožer, jedino me interesira i brine činjenica da se virus brzo širi, prijee svega ozbiljno u Beogradu, i da se može usporiti jedino nošenjem maski i držanjem fizičke distance. Ako to ne bude slučaj, slijedi zatvaranje ili katastrofa. Nemojmo se plašiti mjera, jasno je da se ovo može riješiti samo sprječavanjem kontakata, hoće li to biti policijski sat, izvanredno stanje, mora se spriječiti širenje”, prenosi Konove riječi Kurir.

Istaknuo je kako je Beograd, kao glavno žarište koronavirusa, već sad “u nepovoljnoj situaciji”, koja bi ubrzo mogla postati i izvanredna. Naime, polovica svih novozaraženih u zemlji proteklih dana dolazi iz Beograda. Kon je upozorio i kako još neko vrijeme neće biti cjepiva. Sve su to razlozi, tvrdi on, da se građani Srbije ugladaju na Kinu, u kojoj “nema širenja virusa već pet mjeseci, zbog velike discipline građana i nošenja maski”. Istaknuo je i da se škole neće zatvarati.

